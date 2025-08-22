Evangelho de 22 de agosto
Hoje celebramos N. Senhora Rainha. O Anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria acolheu a vontade divina: Faça-se em mim segundo a tua palavra.
Como viver este Evangelho no dia de hoje?
Fazer a vontade de Deus para nós, hoje, significa fazer bem todas as coisas: Falar com atenção palavras edificantes a quem nos ouve, sem dizer bobagens; escutar sem fingimento; alimentar no coração a disponibilidade de servir; dedicar-se por inteiro naquilo que precisamos realizar, com cuidado: Esse modo de viver gera Deus ao nosso redor. Foi isso que Maria fez sempre com a sua vida!
