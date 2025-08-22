Busca

Evangelho de 22 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Lucas 1,26-38

Hoje celebramos N. Senhora Rainha. O Anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria acolheu a vontade divina: Faça-se em mim segundo a tua palavra.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Fazer a vontade de Deus para nós, hoje, significa fazer bem todas as coisas: Falar com atenção palavras edificantes a quem nos ouve, sem dizer bobagens; escutar sem fingimento; alimentar no coração a disponibilidade de servir; dedicar-se por inteiro naquilo que precisamos realizar, com cuidado: Esse modo de viver gera Deus ao nosso redor. Foi isso que Maria fez sempre com a sua vida!

22 agosto 2025, 08:30
