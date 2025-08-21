Evangelho de 21 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 22,1-14

Jesus fala que o Reino dos Céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho. Mandou os seus empregados chamar os convidados, que não quiseram vir. Depois os empregados foram às encruzilhadas e chamaram a todos e a sala ficou cheia. Mas um homem não estava usando o traje de festa e foi retirado dali.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O convite para tomar parte da festa é para todos, mas tem uma exigência: deixar a roupa do pecado. Quem se veste com a roupa da boa nova de Jesus revê o seu modo de falar, as músicas que escuta, aquilo que assiste, os ambientes que frequenta e muda até mesmo o modo de tratar os outros. Enfim, renova toda a sua vida!