Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 21 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 22,1-14

Jesus fala que o Reino dos Céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho. Mandou os seus empregados chamar os convidados, que não quiseram vir. Depois os empregados foram às encruzilhadas e chamaram a todos e a sala ficou cheia. Mas um homem não estava usando o traje de festa e foi retirado dali.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

O convite para tomar parte da festa é para todos, mas tem uma exigência: deixar a roupa do pecado. Quem se veste com a roupa da boa nova de Jesus revê o seu modo de falar, as músicas que escuta, aquilo que assiste, os ambientes que frequenta e muda até mesmo o modo de tratar os outros. Enfim, renova toda a sua vida!

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
21 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão