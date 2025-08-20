Busca

Evangelho de 20 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 20,1-16a.

Jesus compara o reino dos céus a um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu também em outros horários ao longo do dia, contratando alguns até na última hora de trabalho. No final do dia, a todos pagou igual valor, conforme os havia contratado.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Deus chama todas as pessoas e sempre! Ele quer todos em sua vinha, que é a Igreja. Aceitar o seu chamado, trabalhar na sua vinha, significa encontrar o seu cantinho, o seu espaço na Igreja e ali servir a amar com alegria e gratuidade, segundo a sua idade e suas condições. A parábola é grande exemplo do quanto Deus espera que todos nós trabalhemos na sua vinha.  

20 agosto 2025, 08:29
