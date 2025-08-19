Evangelho de 19 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 19,23-30

Após o jovem rico ter ido embora triste, Jesus falou de como é difícil para alguém apegado às riquezas entrar no Reino de Deus. Então Pedro perguntou: E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos, por causa de mim, receberá cem vezes mais agora e terá como herança a vida eterna.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Não há como deixar tudo uma vez por todas, para sempre. Mas momento presente da vida podemos viver desapegados para que Deus seja, de fato, o nosso único bem da vida e nós sejamos verdadeiramente seus discípulos.