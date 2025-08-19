Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 19 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 19,23-30

Após o jovem rico ter ido embora triste, Jesus falou de como é difícil para alguém apegado às riquezas entrar no Reino de Deus. Então Pedro perguntou: E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos, por causa de mim, receberá cem vezes mais agora e terá como herança a vida eterna.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Não há como deixar tudo uma vez por todas, para sempre. Mas momento presente da vida podemos viver desapegados para que Deus seja, de fato, o nosso único bem da vida e nós sejamos verdadeiramente seus discípulos.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
19 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão