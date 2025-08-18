Evangelho de 18 de agosto

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Mateus 19,16-22

Um jovem pergunta a Jesus o que deve fazer para receber em herança a vida eterna. Observe os mandamentos! Já faço isso! Então Jesus lhe diz: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Aquele jovem foi embora triste, pois era muito rico e apegado aos seus bens. A tristeza se alia aos apegos doentios. É preciso constante vigilância para não cair em apegos. Caracteriza-se apego quando o nosso coração fica girando só ao redor daquele objeto, daquele bem. Se o apego for consistente, passarão os anos e a pessoa não vai crescer e amadurecer humana e espiritualmente.