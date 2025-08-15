Evangelho de 15 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 19,3-12

O Evangelho nos apresenta a discussão dos fariseus com Jesus a respeito do matrimônio. Jesus lhes apresenta o plano originário de Deus: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Esposos, cuidem da sua família, pois ela é um tesouro imenso! Ajudem-se em família a fim de que os sonhos mais nobres de cada um se realizem. Saiam passear juntos. Não se apressem a levantar-se da mesa de refeição. Contem piadas. Riam dos seus erros. Cuidem-se reciprocamente. Eu sei que isso já ocorre bastante: conheço um casal em que ela adoeceu e ele deixou o emprego para cuidá-la. Isso é admirável! Já a esposa que cuida do marido doente é mais comum do que se imagina. Isso é matrimônio!