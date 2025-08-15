Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 15 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 19,3-12

O Evangelho nos apresenta a discussão dos fariseus com Jesus a respeito do matrimônio. Jesus lhes apresenta o plano originário de Deus: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Esposos, cuidem da sua família, pois ela é um tesouro imenso! Ajudem-se em família a fim de que os sonhos mais nobres de cada um se realizem. Saiam passear juntos. Não se apressem a levantar-se da mesa de refeição. Contem piadas. Riam dos seus erros. Cuidem-se reciprocamente. Eu sei que isso já ocorre bastante: conheço um casal em que ela adoeceu e ele deixou o emprego para cuidá-la. Isso é admirável! Já a esposa que cuida do marido doente é mais comum do que se imagina. Isso é matrimônio!

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
15 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão