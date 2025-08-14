Evangelho de 14 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 18,21-19,1

Jesus explica a Pedro que precisa perdoar bem mais do que sete vezes. Fala de um rei que ao acertar as contas com os seus empregados, perdoou uma enorme fortuna a um deles que, por sua vez, não perdoou algumas moedas a um companheiro. No Evangelho nos fala que ambos os devedores pedem: tenha paciência comigo e te pagarei tudo!

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Relacionamo-nos com pessoas que têm tantas manias e caprichos que nos chateiam, que nos incomodam com frequência e não falam comigo... E isto se repete a cada dia. Senhor, até quando que tenho que aguentar isso? Se tivermos o coração daquele que sacudiu seu companheiro e cobrou centavo por centavo, iremos esbravejar e xingar quem age assim conosco. Mas que quisermos encostar o nosso coração no de Deus, aí temos que agir diferente, pois a sua misericórdia é grande!