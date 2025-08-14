Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 14 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 18,21-19,1

Jesus explica a Pedro que precisa perdoar bem mais do que sete vezes. Fala de um rei que ao acertar as contas com os seus empregados, perdoou uma enorme fortuna a um deles que, por sua vez, não perdoou algumas moedas a um companheiro. No Evangelho nos fala que ambos os devedores pedem: tenha paciência comigo e te pagarei tudo!

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Relacionamo-nos com pessoas que têm tantas manias e caprichos que nos chateiam, que nos incomodam com frequência e não falam comigo... E isto se repete a cada dia. Senhor, até quando que tenho que aguentar isso? Se tivermos o coração daquele que sacudiu seu companheiro e cobrou centavo por centavo, iremos esbravejar e xingar quem age assim conosco. Mas que quisermos encostar o nosso coração no de Deus, aí temos que agir diferente, pois a sua misericórdia é grande!

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
14 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão