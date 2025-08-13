Evangelho de 13 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 18,15-20

Ensinando sobre a vida em comunidade, Jesus disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus em meio a nós é uma das presenças vivas do Senhor Jesus, tal como na Palavra e na Eucaristia. Para receber a graça da presença de Jesus entre nós é preciso vivermos o amor ao próximo até ao ponto em que o amor se torne recíproco. O amor ao próximo já era ensinado no Antigo Testamento, mas a reciprocidade é um ensinamento próprio de Jesus. De fato, onde é vivida a reciprocidade no amor se experimenta a alegria da Santíssima Trindade, onde se vive na máxima plenitude a reciprocidade do amor. Hoje festejamos Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia!