Evangelho de 12 de agosto
À pergunta sobre quem é o maior no Reino de Deus, Jesus responde apontando para uma criança: quem se faz pequeno como uma criança é grande para Deus!
Como viver este Evangelho no dia de hoje?
Quem é maior no olhar de Deus? É aquele que se faz pequeno, não por sentimento de inferioridade, mas conscientemente se faz pequeno para amar de verdade as pessoas. Ser grande para Deus não é poder mais, mandar nos outros, ter títulos, honras, glórias humanas. Ser grande para Deus é ser simples e fazer da vida um dom; é sentir-se filho pequenino de Deus, em qualquer idade, mesmo com os cabelos brancos.
