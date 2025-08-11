Evangelho de 11 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 17,22-27.

Jesus faz o segundo anúncio da paixão: o Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Em seguida, o Evangelho de hoje nos fala do imposto que Jesus paga ao templo.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Jesus entregou a sua vida para que nos tornássemos livres. O maior imposto de toda história foi Ele quem pagou: Custou a sua vida, para nos tornar filhos e assim ficássemos livres da morte. Daquele momento em diante, ninguém se encontra em débito com Deus, pois em Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Por isso, grande deve ser a nossa gratidão para com ele.