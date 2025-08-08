Evangelho de 8 de agosto
Jesus coloca condições para quem deseja ser seu discípulo: Renunciar a si mesmo e carregar a cruz de cada dia. E nos alerta: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida?
Como viver este Evangelho no dia de hoje?
Muitas pessoas só pensam em ganhar dinheiro, conseguir diploma, status, receber muitas curtidas e ter muitos seguidores... outros só pensam em comida, diversão e aproveitar a vida. Deus entra na história da humanidade sendo amor, pois Ele é assim desde sempre. Quem se doa com sinceridade, vive igual a Deus e, por isso, desde agora, participa da alegria que é Deus. Na verdade, não é possível ser feliz de verdade sem amor ao próximo e para amar como Deus faz é preciso renunciar a si mesmo.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui