Evangelho de 7 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo da Diocese de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 16,13-23

Quem dizeis que eu sou, perguntou Jesus aos discípulos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, respondeu Pedro. Então, Jesus o colocou à frente da sua Igreja. Mas, ao não acolher a cruz, Pedro foi repreendido: Tu não pensas como Deus, mas como os homens.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Ver as coisas como Deus as vê. Para isso é preciso emprestar os seus olhos. Onde mais o nosso olhar se distancia do olhar divino é no momento da cruz. Nela Deus vê doação, amor puro e nós vemos tragédia, dor, sofrimento. Todas as cruzes, também aquela deste momento da sua vida, deve ser interpretada e acolhida como Deus faz: Ele não nega a cruz, mas abraça-a e, mesmo na dor, continua a amar sem se fechar sobre si mesmo.