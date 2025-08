Evangelho de 4 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo da Diocese de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 14,13-21

O Evangelho relata a multiplicação dos pães. O povo estava com fome e os discípulos de Jesus perceberam isso. Para resolver o problema, eles propuseram que Jesus mandasse o povo embora. Mas Jesus os desafiou: dai-lhes vós mesmos de comer.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

Estive há poucos dias no país da Guiné-Bissau, na África. Lá, a Igreja Católica do Paraná possui uma missão, desde 2014. Estamos nesses dias iniciando um novo serviço, no âmbito da saúde: Já construímos um Centro de Recuperação Nutricional e em setembro iniciaremos aquilo que eles chamam de rastreio de crianças desnutridas em 61 comunidades, que pertencem ao território da missão. Participei de um desses rastreios na comunidade de Mampata. Ali foram pesadas e medidas 80 crianças e entre elas detectamos 6 com desnutrição aguda grave e 9 com desnutrição aguda moderada, isto é, crianças com fome! Tais crianças serão acompanhadas com alimentos e medicamentos até sua total recuperação, pois disse Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer.