Evangelho de 1° de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 13,54-58

Em sua terra natal, Jesus não foi acolhido e sobre ele foram feitos questionamentos: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Ele não é filho do carpinteiro e sua mãe não se chama Maria? Jesus ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Os conterrâneos conheciam Jesus por sua condição humilde e agora o desprezaram por inveja. A inveja, ao invés, do reconhecimento e admiração, do alegrar-se pelo outro, faz o contrário: o desconsidera. É como se os conterrâneos de Jesus dissessem: porque ele e não eu? Como não se consegue fazer o que o outro faz, se rejeita o outro! Cá entre nós, isso acontece hoje: Como gostaria de fazer sucesso como aquele, ou viajar como este! Ter o carro que o outro possui! Cobiçar coisas e rejeitar pessoas. Do Evangelho entendemos que isso tem a ver com a falta de fé.