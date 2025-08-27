Busca

A Esperança sustenta o diálogo e a compreensão em 2025

Na alocução do Angelus de 17 de agosto de 2025, o Papa Leão XIV proferiu uma importantíssima exortação, “agir segundo a verdade tem um custo, porque no mundo há quem opte pela mentira e porque o diabo, aproveitando-se disso, muitas vezes procura impedir a ação dos bons. Jesus, porém, convida-nos, com a sua ajuda, a não desistir e a não nos conformarmos com esta mentalidade”.

Diácono Adelino Barcellos Filho - Diocese de Campos/RJ.

A exortação do Sumo Pontífice nos adverte, que a sociedade contemporânea está testemunhando uma inversão de valores (o mal disfarçado de bem), onde certas situações que antes seriam questionáveis agora são consideradas "normais". A opção pela inverdade e a intervenção do diabo, que se aproveita das situações duvidosas e suspeitas, frequentemente, obsta (atrofia, impede) a ação dos justos, criando um terreno propício para a atuação de forças que se opõem ao Bem.

Nesse cenário dual, o “pai da mentira” (João 8, 44) astutamente se aproveita das inverdades para criar obstáculos àqueles que buscam a retidão, a honestidade. A mentira destrói a confiança e a cooperação, gerando suspeita e desunião. Quem mente para obter vantagens, manipular ou evitar a verdade fomenta a desordem, o caos. O arquiteto da discórdia usa a inverdade para confundir e minar os virtuosos.

Ser verdadeiro exige coragem, perseverança e discernimento para enfrentar oposição e desvios. Essa luta forja o caráter e reafirma a Verdade como força libertadora, capaz de guiar a humanidade a um futuro justo. Jesus Cristo, com Sua infinita compaixão e sabedoria divina, estende-nos um convite irrecusável. Não se trata de um convite à resignação ou à aceitação passiva das adversidades, mas sim de um chamado à ação, à perseverança e à transformação de nossas vidas.

Ele nos encoraja a perseverar, criar têmpera, a não ceder na luta, em manter a Graça santificante, através de um esforço constante, uma vez que “a porta é estreita” (Lucas 13, 24), compreendida não apenas de sofrimento, mas como um estado de plenitude e firmeza de propósito, feliz. Vencer o ressentimento e buscar a Paz, mesmo com antagonistas, é um princípio basilar do Amor cristão.

Nesse contexto, a Salvação de Jesus Cristo não é um suporte passivo (João 14, 6-11), trata-se de uma realidade ativa que nos capacita, na Força e no Poder do Espírito Santo que procede D’Ele e do Pai, atua como a Luz que dissipa a escuridão da desesperança, o impulso vital que nos levanta após uma queda e a Sabedoria que nos orienta a agir com Amor e discernimento (João 8).

Essa assistência nos capacita a resistir à retaliação, optando pela benevolência, paciência e perdão para alcançar resultados favoráveis. O convite de Jesus nos impulsiona a confiar e a atuar como agentes de transformação positiva: ser luz onde há trevas, onde há ódio disseminar o Amor e onde há desespero levar a esperança, conforme São Francisco de Assis nos exemplificou com sua vida. Em todas as épocas e, sobretudo, na constituição dogmática Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II é descrito como um esforço para iluminar a humanidade com a Luz de Cristo.

Somos convocados a uma vida com firme propósito, guiada pelo amor e serviço (διακονία-diaconia) ao bem comum. Paulo, em Coríntios 12, ressaltou a unidade na diversidade: "Em um só Espírito fomos todos batizados para constituir um só corpo". Essa diversidade aponta para a importância do diálogo e compreensão mútua, sustento da esperança.

Leão XIV nos exorta a uma conduta moral elevada. Diante da arrogância, não devemos buscar retaliação, que perpetua a hostilidade. Em vez disso, devemos preservar nossos princípios na Verdade, expressando-os com benevolência e compaixão. Essa resistência pacífica transforma a adversidade em oportunidade para expressar Amor e compadecimento, abstendo-se da hostilidade. A sabedoria convida a responder ao mal com o bem, à calúnia com gentileza e à intolerância com compreensão, sempre baseados na Verdade e na Caridade (I Coríntios 13).

Como os mártires testemunham com seu sangue, confiando em Jesus Cristo, nós também podemos imitá-los, sendo eles nossas referências. Eles testificam a Fé de Jesus Cristo com suas vidas até ao derramamento do sangue, dizendo “não” quando é preciso: “Deus não quer” (Santa Maria Goretti - assassinada 11 anos de idade) e “sim”, na moção do Seu Espírito (Mateus 5, 37). Podemos imitá-los em devoção e fidelidade, usando a liberdade com sabedoria, lembrando que Deus é leal à Sua liberdade, e a liberdade plena só existe por, com e Nele.

É possível emulá-los (esforço com o mesmo objetivo) por atos de abnegação, resistindo a tentações e defendendo a Justiça e a Verdade, mesmo com sacrifícios, no diálogo e na compreensão. Perseverar na oração, caridade, perdão e santidade nos torna discípulos de Jesus, superando adversidades com esperança inabalável. Assim, cada um é chamado a testemunhar a Fé em Cristo.

Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir do século I/II, foi o primeiro a usar o termo "Católica" - καθολικός (katholikós) para a Igreja de Cristo. Ele preferiu “morrer em Cristo a governar os confins da terra”, demonstrando sua prontidão para o martírio. Condenado a ser devorado por feras em Roma por ser cristão, Inácio escreveu sete cartas às comunidades (Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia e Esmirna) e ao Bispo Policarpo a caminho de Roma, alertando contra as heresias, exortando à unidade e obediência aos bispos.

Senhor Deus, uno e trino, ajuda-nos a discernir o certo do errado, o bem do mal, e a valorizar o que é eterno e verdadeiro. Que Teu Santo Espírito nos guie e nos fortaleça para que possamos viver de acordo com Seus princípios e ser um exemplo de retidão em meio às adversidades, abertos ao diálogo e à compreensão, sustenta a nossa esperança.

Que possamos buscar a Sabedoria que vem de Vós, para que nossos valores sejam moldados pela Tua Graça e Amor, pelo mesmo Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo.

Que Maria Santíssima, a Mãe do Bom Conselho, nos ajude a sermos cada vez mais autênticos em nossas ações e vivência cristã, sem fingimento. Amém.

27 agosto 2025, 14:09
