Encontro de Rimini: Frassati e Acutis santos sem superpoder, símbolo de "normalidade"

As figuras dos dois jovens que serão canonizados em 7 de setembro foram o foco do painel "Novos Santos". Arcebispo Sorrentino: "uma sociedade de santos salvará a sociedade." Antonia Salzano, mãe de Acutis: "aproveitar ao máximo" nossas vidas. Asolan: eles tinham "algo a mais, que é inexplicável." Cesare Giorgio: laicato, obras e vocação, seus legados

Ouça e compartilhe

Vatican News

O santo não tem "superpoderes", mas "adere ao ideal para o qual foi criado". Na "normalidade", ele agita as coisas e é "uma reação ao marasmo geral". Ele sabe "aprofundar-se" na vida cotidiana, "aproveitando ao máximo" a própria existência, inclusive por meio do humor e da ironia. E talvez seja propriamente um santo a "salvar, em última análise, a sociedade". Ou melhor, uma "sociedade de santos". As figuras de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, que serão canonizados juntos em 7 de setembro, foram o foco do painel "Novos Santos", realizado na quarta-feira, 27 de agosto, último dia do encontro de Rimini, norte da Itália. Entre os palestrantes, estavam Paolo Asolan, professor de Teologia Pastoral Fundamental e decano do Pontifício Instituto Pastoral Redentor Hominis da Pontifícia Universidade Lateranense; Marco Cesare Giorgio, presidente do Centro Cultural Pier Giorgio Frassati; Antonia Salzano, mãe de Carlo Acutis (presente por videoconferência); dom Domenico Sorrentino, bispo de Assis - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno. O encontro foi moderado por Bernhard Scholz, presidente do Encontro para a Amizade entre os Povos (ETS).

Laicato, vocação e obras: o legado de Frassati

Leia também 21/08/2025 Papa ao encontro da amizade em Rimini, na Itália: a idolatria do lucro compromete a paz Dirigida ao bispo de Rimini, na mensagem para a 46ª edição do Meeting 2025 promovido por "Comunhão e Libertação", assinada pelo cardeal Pietro Parolin, Leão XIV escreve que, para ...

"Piergiorgio soube ser feliz nas circunstâncias ordinárias da vida", afirmou Cesare Giorgio, que em seguida leu as palavras do escritor Stefano Iacomuzzi, que teve a oportunidade de conhecer alguns amigos de Frassati. "Gostei dele também porque ele serviu de contrapeso às imagens distantes dos grandes santos." A imagem proposta lembra o que já havia sido delineado por padre Giussani e Bento XVI: o santo "não é alguém com superpoderes, mas alguém que adere ao ideal para o qual foi criado". "Mas o que fez de extraordinário Piergiorgio?", perguntou Cesare Giorgio, provocativo. "Ele viveu tudo de forma integral e unida." Entre seus legados estão "o papel dos leigos", o chamado à santidade aberto a "todos" e as muitas obras nascidas ao redor do mundo dedicadas a Frassati.

"Uma multidão de indecisos, e ele, determinado"

Em seu discurso, Asolan observou como o jovem de Turim deixou "a vida de Cristo fluir em sua vida", segundo "um encanto" que se sentiu desde o primeiro encontro, desde o primeiro olhar: um "algo a mais, que é explicável". Em seguida, Asolan coletou três citações significativas sobre Frassati. A primeira é do político italiano Filippo Turati, que escreveu em julho de 1925: "O que se lê sobre ele é tão novo e inusitado que enche de reverente espanto até mesmo aqueles que não compartilhavam de sua fé". A segunda é uma frase "gritada" por Frassati certa noite, após receber um ataque motivado politicamente e um soco: "Vossa violência não pode superar a força de nossa fé, porque Cristo não morre". A terceira é o testemunho de um amigo, que explicou sua impressão sobre Frassati da seguinte forma: "Uma multidão de indecisos, e ele, determinado. Um enxame de desorientados, e ele, orientado. Uma fila interminável de decepcionados, e ele, contente". Um jovem que, para seus coetâneos, representava "a reação ao marasmo geral", louvado por aquela "normalidade" que era a manifestação da "presença de Jesus Cristo" nele.

A vida deve ser "aproveitada ao máximo"

Salzano, conectada por videoconferência, explicou como a exposição dedicada ao seu filho - "a mais visitada de todo o Encontro" - destacou "o percurso espiritual" de Carlo Acutis, um caminho que pode ser "imitado por todos", trazendo "o extraordinário para o ordinário". Os santos, explicou ela, "são pessoas como nós", e o jovem nascido em Londres se torna um "modelo" justamente por ter vivido sua vocação "na vida cotidiana". Em sua vida, Acutis soube "ir fundo", cultivando a consciência da "presença de Deus" na vida cotidiana. "O tempo é uma criatura", dizia ele, e por isso — lembrou sua mãe — toda vida deve ser "aproveitada ao máximo" e não "desperdiçada", evitando ser "absorvida", por exemplo, pelas novas tecnologias. "A coisa mais próxima da graça é o humor", afirmava o Papa Francisco, e Carlo, lembrou Salzano, "sabia rir e fazer os outros rirem muito", capaz de "aliviar situações", mesmo quando foi diagnosticado com leucemia fulminante. "O Senhor enviou um chamado de alerta!" foi sua resposta irônica. Quanto à iminente canonização, Salzano confidenciou que se sentia profundamente comovida, não apenas por si mesma, mas também "por todos os devotos de Carlo ao redor do mundo".

Uma sociedade de santos

"Quem, em última análise, salvará a sociedade não será um diplomata, um douto ou um herói, mas um santo, ou melhor, uma sociedade de santos." O arcebispo Sorrentino escolheu as palavras do beato Giuseppe Toniolo, "conselheiro de Leão XIII para a Rerum Novarum", para descrever as figuras de Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati: "Carlo, como Piergiorgio, insere-se nesta lógica." Em seguida, dedicou um trecho a outro santo, Francisco de Assis, cujo Cântico das Criaturas - observou Sorrentino - "Carlo o vive", através do seu amor pela "beleza da vida".