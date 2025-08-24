Encontro Nacional da JPIC: refletir sobre Justiça, Paz e Integridade da Criação

O encontro se encerra neste domingo (24/08) com a retomada das propostas apresentadas no encontro de 2024, definição de prioridades regionais e avaliação coletiva. O dia termina com bênção e envio missionário.

Neusa Santos - CRB

O Encontro JPIC – CRB Nacional com a temática: Saber, Cuidar e Esperançar em tempos atuais da Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC), promovido pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional), segue até este domingo, 24 de agosto de 2025, em Brasília, reunindo religiosas, religiosos e leigos de diversas regiões do país para três dias de debates, partilhas e momentos de espiritualidade.

A programação teve início na sexta-feira (22) com um momento místico e dinâmicas conduzidos pela equipe de articulação em âmbito nacional, coordenada pela Ir. Valmí Bohn, do Setor Missão da CRB. Em seguida, os assessores Roberto Malvezzi (Gogó) e Pe. José Boeing ofereceram reflexões iniciais sobre os desafios e esperanças da organização da JPIC frente ao contexto atual do país. À noite, os participantes se reuniram em rodas de conversa por regiões, partilhando experiências e iniciativas locais.

O sábado (23) foi marcado pelo aprofundamento do tema realizado por Roberto Malvezzi (Gogó), que conduziu os trabalhos com foco na essência da JPIC: Justiça, Paz e Integridade da Criação, e o papel da Vida Religiosa neste contexto de missão. A assessoria oferecida por Malvezzi foi um dos pontos altos do encontro, despertando nos participantes reflexões sobre a responsabilidade socioambiental e a urgência de novas práticas em defesa da Casa Comum.

Encontro Nacional da JPIC

Ainda no segundo dia, o encontro ganhou um momento especial com a presença da presidente da CRB Nacional, Ir. Maria do Disterro Rocha. Em sua participação, Ir. Disterro reforçou a importância de unir forças para responder aos desafios climáticos e sociais do nosso tempo, destacando o papel da Vida Religiosa como voz profética na defesa da Casa Comum e na promoção da justiça social. Sua presença foi recebida com entusiasmo pelos participantes, fortalecendo a dimensão eclesial e missionária da JPIC.

O Encontro da JPIC reafirma o compromisso da vida religiosa com a promoção da justiça social, a construção da paz e o cuidado com a Casa Comum, numa perspectiva de esperança e transformação.