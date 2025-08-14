Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Nossa Senhora da Arábia no Kuwait elevada a Basílica Menor Nossa Senhora da Arábia no Kuwait elevada a Basílica Menor 
Igreja

Kuwait, Nossa Senhora da Arábia elevada a Basílica Menor. Berardi: felizes e gratos

Vigário apostólico da Arábia do Norte: "É a primeira do gênero na Península. Um reconhecimento significativo de sua presença histórica, religiosa e pastoral na região."

Roberto Paglialonga – Vatican News

"Estamos felizes e gratos." Em entrevista à imprensa vaticana por telefone, o vigário apostólico da Arábia do Norte, dom Aldo Berardi, O.S.T., expressou sua emoção ao falar sobre a elevação da Igreja de Nossa Senhora da Arábia, localizada em Ahmadi, Kuwait, à categoria de Basílica Menor, com um decreto promulgado em 28 de junho pelo Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Essa emoção vem do reconhecimento da importância histórica, religiosa e pastoral agora oficialmente reconhecida à primeira igreja do país localizada às margens do Golfo Pérsico. "Trata-se de uma paróquia antiga, agora sob a jurisdição do Vicariato Apostólico, mas fundada por iniciativa dos Carmelitas em 1948 e posteriormente construída (pela Kuwait Oil Company, ndr.) para aqueles que iam trabalhar na indústria petrolífera: há dois anos, celebramos seu 75º aniversário."

Uma igreja de grande significado espiritual e pastoral

Mas esta é também uma igreja de grande significado espiritual, porque "aqui, todos os migrantes e aqueles que vieram viver e trabalhar no país puderam e podem praticar a sua fé, colocando-a sob a proteção da Virgem Maria", explica. O edifício abriga a estátua de Nossa Senhora da Arábia — originalmente dedicada a Nossa Senhora do Carmo — que recebeu a bênção do Papa Pio XII em Roma em 1949 e a coroação em 2011 pelo cardeal Antonio Cañizares Llovera, em nome do Papa Bento XVI. É, portanto, um santuário de grande devoção, enraizado na história, explica o vigário apostólico. Além disso, não é de pouca importância "a aceitação de que aqui, numa região predominantemente muçulmana onde tais representações são proibidas, existe uma estátua mariana. Considero isso profundamente significativo".

Dom Aldo Berardi
Dom Aldo Berardi

A primeira "Basílica Menor" do Golfo

Nossa Senhora da Arábia é, portanto, a primeira Basílica Menor do Golfo Pérsico: "Gostaríamos de agradecer", enfatiza Berardi, "a todos aqueles que contribuíram para alcançar este reconhecimento, desde as autoridades locais até aqueles que trabalharam durante a construção do edifício e da comunidade muitos anos atrás, às ordens religiosas que aqui trabalham há muito tempo, mantendo esta devoção, aos vigários apostólicos do Kuwait e da Arábia do Norte e, claro, à Santa Sé. Esta igreja é uma 'flor' na região: mesmo durante a guerra entre o Iraque e o Kuwait, a estátua da Virgem permaneceu como guardiã daquela pequena igreja e protetora de todos aqueles que não puderam fugir naquela época." Hoje, ela é a padroeira do Golfo e, portanto, dos vicariatos do Norte e do Sul; sua solenidade ocorre no segundo Domingo do Tempo Comum.

A fé "jovem e viva" de dois milhões de católicos

O Vicariato do Norte, que estende sua jurisdição à Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Kuwait, há uma comunidade de pessoas provenientes de todo o mundo, especialmente das Filipinas e da Índia, mas também de muitos países africanos e europeus. Esses migrantes, em sua maioria, vêm para trabalhar. "Há cristãos de todos os ritos; podemos dizer com certeza que somos uma expressão da Igreja universal. Todas as comunidades são profundamente ligadas às suas línguas, nas quais celebram as funções religiosas, e aos seus ritos", diz Berardi. "Somos um bom número: dois milhões de católicos em todo o Vicariato do Norte (aos quais se somam um milhão do Vicariato do Sul). Quase todos são estrangeiros, mas também há vários moradores locais: há até mesmo alguns kuwaitianos que obtiveram a cidadania. Em suma, a nossa é uma comunidade viva, jovem e devota."

Participação nas celebrações do Jubileu dos Jovens

Há um toque da saudável inquietação evocada pelo Papa Leão XIV ao ver os muitos jovens, homens e mulheres, que participaram dos eventos do Jubileu dos Jovens entre o final de julho e o início de agosto. Muitos também partiram do Golfo: "Para eles, foi uma oportunidade para viver em primeira pessoa a devoção de toda a Igreja reunida. Um momento de graça e partilha, ao qual talvez nem sempre estejam acostumados, porque — embora tenhamos liberdade de culto em nossas igrejas — aqui devemos respeitar certos limites na expressão externa da fé." Por isso, ele enfatiza, "estar e caminhar ao lado de jovens de todo o mundo foi muito importante para eles. Puderam fortalecer sua fé, fazer uma pausa em oração nos locais dos mártires, participar da celebração eucarística na histórica Basílica de São Crisógono e viver a vigília e a missa com o Papa na esplanada de Tor Vergata." Depois, eles voltaram para casa e agora estão trabalhando nos preparativos para a próxima JMJ na Coreia do Sul, em 2027.

A Basílica Menor de Nossa Senhora da Arábia no Kuwait
A Basílica Menor de Nossa Senhora da Arábia no Kuwait

Devoção mariana e catequese para crianças

Não só isso. "Dentro e no respeito dos limites, também conseguimos organizar pequenas atividades de assistência e apoio, especialmente para os trabalhadores que passam por dificuldades. Há também grupos de movimentos, como os carismáticos, que têm uma presença muito forte, comunidades marianas e membros de ordens religiosas. Tudo gira em torno de três pilares, missa, adoração eucarística e devoção a Maria, que acompanham a catequese infantil e a formação de ministros leigos."

Decreto que aprova o título

O decreto relativo à elevação (n.º 18/25), explica um comunicado do vicariato apostólico, segue um pedido formal apresentado por dom Berardi, que reconheceu desde o início o papel único e proeminente da Igreja na vida espiritual dos fiéis católicos no Kuwait e em toda a Península Arábica. É também fruto do trabalho pastoral do clero e do conselho paroquial de Nossa Senhora da Arábia Ahmadiyya. A preparação da documentação necessária feita pelo padre capuchinho Roswin Redento Agnelo Pires e sua equipe foi crucial para o resultado. O título de Basílica Menor, prossegue o comunicado, é conferido pelo Santo Padre a igrejas de particular importância na vida litúrgica e pastoral, que se distinguem por seu valor histórico, espiritual e arquitetônico. Ela goza de um vínculo especial com a Sé de Roma e o Papa. Entre seus privilégios estão o direito de expor o símbolo papal das chaves cruzadas em seus equipamentos e estandartes, e de carregar o guarda-sol (vermelho e dourado usado antigamente para proteger o Papa do sol) e o tintinnabulum (um sino montado num mastro, que sinaliza a chegada do Papa). "O reconhecimento pela Santa Sé", conclui dom Berardi, "não é apenas uma grande honra para o nosso vicariato, mas também uma profunda afirmação da fé viva do nosso povo na Península Arábica". A data da solene celebração da proclamação da Basílica Menor será anunciada em breve.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
14 agosto 2025, 13:17
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão