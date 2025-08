Arcebispo de Sucre: caminhar juntos na Bolívia para que reine a unidade

Dom Ricardo Centellas, arcebispo de Sucre, presidiu a missa de domingo (03/08) celebrada por ocasião do bicentenário do país.

Vatican News

Por ocasião das comemorações do Bicentenário da Bolívia, segundo dados da ADN Celam, foi realizada uma celebração na Catedral Metropolitana de Sucre, convocada por iniciativa do Governo de Chuquisaca e para rezar pela pátria e renovar o compromisso de todos com um país mais justo e fraterno.

“Sejamos capazes de caminhar juntos, buscando uma Bolívia onde reine a unidade, a paz, a justiça e a prosperidade”, disse dom Ricardo Centellas, arcebispo da Arquidiocese de Sucre na missa do último domingo (03/08) que contou com a presença de autoridades civis e eclesiásticas, entre as quais, dom Adolfo Bittschi e dom Jesús Juárez, além do governador de Chuquisaca, membros do Conselho Municipal e do Poder Judiciário.

“Entre tantas manifestações de alegria pelo bicentenário, não poderia faltar uma Eucaristia para rezar pela Bolívia”, disse dom Centellas ao iniciar a homilia. Com gratidão, também lembrou que viver neste país é uma dádiva: “temos que agradecer a Deus por termos a oportunidade de passar por este país fazendo o bem. Isso é pura graça, é um dom”.

Rezar pela Bolívia, trabalhar por todos

A autoridade eclesial convidou à conversão do coração, inspirada no Evangelho do dia, no qual Jesus responde a um conflito por uma herança. “O problema não é a herança. O problema é o coração humano”, disse o arcebispo, fazendo uma clara analogia com a realidade boliviana. Neste bicentenário, acrescentou, “vale a pena rezar para que em todos os bolivianos apareça um coração ao estilo de Jesus, um coração partido e repartido pelos outros”. Ele disse ainda que o coração ganancioso “pensa apenas em si mesmo e não nos outros, e incentiva a desigualdade social”. O prelado não deixou de fazer uma crítica esperançosa ao país:

“Se nestes 200 anos na Bolívia tivesse reinado um coração aberto, especialmente para com os mais necessitados, a Bolívia não estaria como está agora.”

O ensinamento de Jesus diante dos critérios do mundo

Tomando a mensagem do Evangelho, dom Centellas confrontou a lógica mundana que mede a qualidade de vida pelo material: “normalmente medimos a qualidade de vida pelas receitas e despesas. Mas Jesus vai ao fundo da pessoa”. O arcebispo insistiu: “a vida do homem não está garantida pelas riquezas. Depende de sua interioridade”.

A partir disso, dom Centellas chamou todos a construir uma Bolívia baseada na unidade, na fraternidade e na solidariedade: “um coração que não é ganancioso trabalha pela unidade, pela justiça, pela paz. E isso é o que nosso país precisa”, expressou ele.

As próximas eleições

No contexto das eleições presidenciais, previstas para 17 de agosto, o arcebispo convidou a olhar para o futuro com responsabilidade cidadã: “esperemos que, nas próximas eleições, as novas autoridades tenham esse coração capaz de abraçar todos os bolivianos”.

“Não vamos nos deter em coisas externas que não nos permitem avançar em um país unido, que dá oportunidades a todos. Lembremo-nos do que diz Jesus: o problema não é a herança, o problema é o coração.”

Uma Bolívia livre para amar

Dom Centellas fez um apelo à oração perseverante e à construção de uma pátria em comunhão: “que todos sejamos capazes de caminhar juntos, buscando uma Bolívia onde reine a unidade, a paz, a justiça e a prosperidade”. O prelado lembrou o sentido original da independência nacional: “um país livre e soberano para amar, não para odiar. Um país livre e soberano para acolher todos, não apenas alguns”.