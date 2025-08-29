Dom Paulo Cézar Costa, três anos como cardeal
Izabel Fidelis - Brasília
Na manhã desta quarta-feira (27) foi presidida uma santa missa em celebração pelo aniversário cardinalício de Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo da Arquidiocese de Brasília, que completa três anos como cardeal.
A missa ocorreu na Catedral Metropolitana e contou com a presença dos bispos auxiliares Dom Antônio Aparecido de Marcos e Dom Denilson Geraldo, além de Dom Fernando Guimarães e de outros membros do clero.
Dom Paulo agradeceu os fiéis que compareceram à celebração durante o horário de almoço para parabenizá-lo e manifestou sua gratidão por ser cardeal na capital do Brasil por três anos.
“Celebrando o dia de Santa Mônica dou graças a Deus por estes três anos que o papa Francisco me criou cardeal, me colocou o barrete cardinalício. Obrigado por terem vindo e por essa graça de poder servir”, afirmou ele.
Ele foi eleito em 27 de agosto de 2022 em um consistório realizado pelo Papa Francisco, no Vaticano, dois anos após sua nomeação como arcebispo de Brasília.
Em entrevista, Dom Paulo falou sobre alguns dos trabalhos realizados em Brasília e no mundo nos últimos anos como cardeal.
