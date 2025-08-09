A pedido de Leão XIV, dom Orani permanece mais 2 anos à frente da Arquidiocese do Rio

O Papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por Dom Orani ao longo destes anos e pediu que continue conduzindo o Povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral.

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro informa que, no dia 7 de agosto de 2025, o Santo Padre, Papa Leão XIV, acolheu a renúncia apresentada por seu arcebispo metropolitano, cardeal Orani João Tempesta, O.Cist., ao governo pastoral desta Igreja Particular, conforme as normas do Direito Canônico, utilizando a fórmula “nunc pro tunc”.

Ao mesmo tempo, o Santo Padre determinou que o cardeal permaneça à frente da Arquidiocese por mais dois anos, até a nomeação de seu sucessor.

O Papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por dom Orani ao longo destes anos e pediu que continue conduzindo o Povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral.

O cardeal acolheu a decisão com espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unirem em oração e renovado ardor missionário, especialmente neste tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos.

