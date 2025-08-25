Dom Juliasse, Pemba: “não existem guerras dignas do esquecimento"

Em reação ao apelo do Papa Leão XIV por Cabo Delgado, Moçambique, durante o Angelus do domingo 24 de agosto, o Bispo de Pemba, D. António Juliasse F. Sandramo, reafirmou que a mensagem do Santo Padre é um acto de sua maior proximidade para com o nosso povo que sofre horrivelmente de uma guerra que não deve cair no esquecimento”.

Padre Bernardo Suate – Cidade

Em declarações à Rádio Vaticano – Vatican News, Dom Juliasse assim reagiu às palavras do Papa Leão que neste domingo, 24, durante o Angelus pediu aos fiéis para que não se esqueçam dos irmãos e irmãs de Cabo Delgado, vítima de uma situação de insegurança e violência que continua a provocar mortes e deslocados.

Guerra em Cabo Delgado não caia no esquecimento

O prelado reitera, de facto, que a guerra nesta província do no norte de Moçambique, e que iniciou em 2017, continua a provocar destruições de vidas, infraestruturas, bens diversos, e limita a possibilidade de qualquer desenvolvimento.

O Bispo de Pemba sublinha em seguida que o convite do Santo Padre para que a guerra em Cabo Delgado não caia no esquecimento é um “grande incentivo para que os esforços pela paz sejam revigorados e o povo vítima da guerra, particularmente os deslocados internos e tantos outros que portam traumas, encontrem alguma ajuda a partir da solidariedade do mundo inteiro”.

Toda a guerra ultraja a dignidade da pessoa humana



Para D. Juliasse, o Pontífice está a dizer de forma muito simples que “não existem guerras dignas do esquecimento porque toda a guerra fere a vida e ultraja a dignidade da pessoa humana”. E conclui reafirmando que Cabo Delgado continua a viver ataques vigorosos, mortes, destruições e a insegurança é generalizada.

Restaurar a segurança e a paz no país

De recordar que o Papa Leão XIV, após a oração do Angelus do domingo 24 de agosto,

expressou a sua proximidade ao povo de Cabo Delgado, Moçambique, vítima de uma situação de insegurança e violência que continua a provocar mortes e deslocados. “Ao mesmo tempo que apelo para que não se esqueçam destes nossos irmãos e irmãs, convido-vos a rezar por eles e expresso a minha esperança de que os esforços dos líderes do país consigam restaurar a segurança e a paz naquele território”, enfatizou o Santo Padre.