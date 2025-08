PUCPR: da Rerum Novarum à Laudate Deum, de Leão XIII a Francisco

A PUCPR está oferecendo um curso on-line de curta duração sobre a Doutrina Social da Igreja, aberto a todos.

Vatican News

Que papel a Igreja pode ter diante dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo?

Em sintonia com a eleição do novo pontífice, que escolheu o nome de Leão XIV em referência ao legado de Leão XIII, que deu início à sistematização da Doutrina Social da Igreja com a Rerum Novarum, a PUCPR está ofertando um curso de curta duração sobre os ensinamentos sociais e ecológicos da Igreja.

O curso é promovido pelo Instituto L’Hermitage de Estudos Avançados PUCPR, que busca refletir sobre temas importantes e atuais na vida da Igreja, visando qualificar a atuação das lideranças comunitárias.

As aulas são on-line, ao vivo, e começam em 09/09.

Para mais informações sobre o curso, acesse o link: https://pucpr.app/doutrina-social