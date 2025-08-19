Curso destaca a atenção da Igreja no combate a abusos sexuais contra menores e vulneráveis

“Curso de Atualização sobre Comissões de Tutela Contra Abusos Sexuais a Menores e Adultos Vulneráveis”. Formação on-line, oferecida pela Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo e o Regional Sul 1 da CNBB, aprofundará o motu proprio ‘Vos Estis Lux Mundi‘.

Vatican News

A Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo (FDCSPA), em parceria com o Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), promoverá, de 7 de outubro e 25 de novembro, o “Curso de Atualização sobre Comissões de Tutela Contra Abusos Sexuais a Menores e Adultos Vulneráveis”.

Oferecido integralmente na modalidade on-line, o curso buscará oferecer uma atualização para os membros das Comissões de Tutela de Menores, partindo do motu proprio Vos Estis Lux Mundi (VELM). A iniciativa visa a analisar a natureza, estrutura, competências e procedimentos das comissões, além de abordar ações preventivas para a promoção de ambientes seguros no âmbito eclesiástico.

A abertura oficial do curso, no dia 7 de outubro, contará com a presença do Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo e Grão-chanceler da FDCSPA, e de Dom Moacir Silva, Arcebispo de Ribeirão Preto (SP) e Presidente do Regional Sul 1 da CNBB.

A aula inaugural será conduzida pelo Monsenhor Jordi Bertomeu Farnós, Oficial do Setor Disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, que abordará o tema “Uma cultura de prevenção: programas de proteção e de desenvolvimento de ambientes seguros em todos os ambientes eclesiais”.

Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo (FDCSPA),.

PROGRAMA DE AULAS

Ao longo das oito semanas, o curso contará com a participação de renomados especialistas. Serão aprofundados temas como a evolução histórica do trato dos casos de abuso, com Dom Denilson Geraldo, SAC, Bispo Auxiliar de Brasília (DF); a natureza do Vos Estis Lux Mundi, com o Padre Dr. Valdinei de Jesus Ribeiro, do clero da Arquidiocese de Florianópolis (SC), Secretário Geral do Instituto Superior de Direito Canônico de Santa Catarina e docente extraordinário da FDCSPA; e a tipificação dos delitos na legislação canônica, com o Padre Dr. Tarcísio Pedro Vieira, Diretor do Instituto Superior de Direito Canônico Santa Catarina (Florianópolis-SC) e docente extraordinário da FDCSPA.

A formação abordará, ainda, a organização e os procedimentos das Comissões de Tutela, com aulas dos Padres Doutores Everton Fernandes Moraes e Ricardo Cardoso Anacleto, Diretor e Vice-diretor da FDCSPA, respectivamente.

A perspectiva da legislação brasileira será apresentada pelo Dr. Hugo José Sarubbi, assessor jurídico da Nunciatura Apostólica e da CNBB.

O curso será concluído com uma reflexão sobre estratégias de comunicação em casos de abuso, conduzida pelo Padre Michelino Roberto, Vigário Episcopal para a Comunicação da Arquidiocese de São Paulo.

A atividade é voltada para membros de Comissões de Tutela de Menores, oficiais dos Tribunais Eclesiásticos, Vigários e Chanceleres de Cúria, estudantes de Teologia e Direito Canônico, e outras pessoas indicadas pelos Bispos Diocesanos.

As aulas on-line são síncronas, com necessidade de registro de presença para certificação, e acontecerão às terças-feiras, das 20h às 21h30, entre 7 de outubro e 25 de novembro. O investimento para a participação é de R$ 90,00

Inscrições: www.facdcsp.com.br

Informações: (11) 2060-9079

E-mail: facdcspcursos@gmail.com

Fonte: O São Paulo