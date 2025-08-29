Cristãos, muçulmanos e judeus pela paz: “é preciso conter o ódio"

De Roma, um apelo que ressoa sobretudo no Oriente Médio, palco de conflitos e tensões, com a proposta de um encontro entre bispos, rabinos e imãs na Itália que seja “direto, não convencional nem confessional, para testemunhar juntos uma responsabilidade comum”.

“Este apelo nasce da convicção da necessidade imperiosa de promover qualquer iniciativa de encontro para conter o ódio, salvaguardar a convivência, purificar a linguagem e tecer a paz. Responsabilidade de indivíduos e de sujeitos coletivos!”. É com estas palavras que se inicia o apelo inter-religioso divulgado nesta sexta-feira (29/08) em Roma, e promovido pelos representantes das comunidades judaica, cristã e muçulmana de toda a Itália.

As assinaturas do documento

O apelo, assinado por Noemi Di Segni (União das Comunidades Judaicas Italianas), Yassine Lafram (União das Comunidades Islâmicas da Itália), Abu Bakr Moretta e Yahya Pallavicini (Comunidade Religiosa Islâmica Italiana), Naim Nasrollah (presidente da Mesquita de Roma) e pelo cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, relembra a necessidade de “encontrar soluções para o que humilha nossas crenças e resistir”.

A atenção para o Oriente Médio

Palavras que ressoam especialmente para o Oriente Médio, palco de conflitos e tensões cada vez mais trágicos.

“A consciência dos tempos sombrios que estamos atravessando e do poder da ilusão que também paira sobre a tragédia em curso no Oriente Médio nos chama, como líderes de comunidades religiosas, como crentes e como cidadãos, a denunciar a insinuação de generalizações perigosas e confusões prejudiciais entre identidades políticas, nacionais e religiosas”. Os signatários denunciam ainda a “infâmia de uma propaganda que, explorando a ingenuidade e a visceralidade, obscurece um discernimento saudável e banaliza o sentido profundo da nossa própria humanidade”, fomentando o antissemitismo, a islamofobia e a aversão ao cristianismo católico e às religiões em geral. “Nenhuma segurança será jamais construída sobre o ódio. A justiça para o povo palestino, assim como a segurança para o povo israelense, só passam pelo reconhecimento mútuo, pelo respeito aos direitos fundamentais e pela vontade de dialogar”.

Uma proposta concreta

Daí a proposta concreta de um encontro entre bispos, rabinos e imãs na Itália: “um encontro simples, direto, não convencional nem confessional, para testemunhar juntos uma responsabilidade comum”, com a esperança de que as comunidades religiosas possam promover atividades locais e nacionais com o envolvimento das instituições. “O dever de trabalhar por uma convivência responsável nos chama, como religiosos, à necessidade de promover a coesão social com base em valores compartilhados”, lê-se ainda no apelo, que termina com um agradecimento pelas testemunhas amadurecidas nas últimas semanas em Bolonha, Milão e Turim, como sinal de esperança em um tempo marcado pela violência.