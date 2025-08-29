Busca

Busca

Busca

ptportuguês
A cruz nas ruas de Jerusalém A cruz nas ruas de Jerusalém 
Igreja

Cristãos, muçulmanos e judeus pela paz: “é preciso conter o ódio"

De Roma, um apelo que ressoa sobretudo no Oriente Médio, palco de conflitos e tensões, com a proposta de um encontro entre bispos, rabinos e imãs na Itália que seja “direto, não convencional nem confessional, para testemunhar juntos uma responsabilidade comum”.
Ouça e compartilhe

Vatican News

“Este apelo nasce da convicção da necessidade imperiosa de promover qualquer iniciativa de encontro para conter o ódio, salvaguardar a convivência, purificar a linguagem e tecer a paz. Responsabilidade de indivíduos e de sujeitos coletivos!”. É com estas palavras que se inicia o apelo inter-religioso divulgado nesta sexta-feira (29/08) em Roma, e promovido pelos representantes das comunidades judaica, cristã e muçulmana de toda a Itália.

As assinaturas do documento

O apelo, assinado por Noemi Di Segni (União das Comunidades Judaicas Italianas), Yassine Lafram (União das Comunidades Islâmicas da Itália), Abu Bakr Moretta e Yahya Pallavicini (Comunidade Religiosa Islâmica Italiana), Naim Nasrollah (presidente da Mesquita de Roma) e pelo cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, relembra a necessidade de “encontrar soluções para o que humilha nossas crenças e resistir”.

A atenção para o Oriente Médio

Palavras que ressoam especialmente para o Oriente Médio, palco de conflitos e tensões cada vez mais trágicos.

“A consciência dos tempos sombrios que estamos atravessando e do poder da ilusão que também paira sobre a tragédia em curso no Oriente Médio nos chama, como líderes de comunidades religiosas, como crentes e como cidadãos, a denunciar a insinuação de generalizações perigosas e confusões prejudiciais entre identidades políticas, nacionais e religiosas”. Os signatários denunciam ainda a “infâmia de uma propaganda que, explorando a ingenuidade e a visceralidade, obscurece um discernimento saudável e banaliza o sentido profundo da nossa própria humanidade”, fomentando o antissemitismo, a islamofobia e a aversão ao cristianismo católico e às religiões em geral. “Nenhuma segurança será jamais construída sobre o ódio. A justiça para o povo palestino, assim como a segurança para o povo israelense, só passam pelo reconhecimento mútuo, pelo respeito aos direitos fundamentais e pela vontade de dialogar”.

Uma proposta concreta

Daí a proposta concreta de um encontro entre bispos, rabinos e imãs na Itália: “um encontro simples, direto, não convencional nem confessional, para testemunhar juntos uma responsabilidade comum”, com a esperança de que as comunidades religiosas possam promover atividades locais e nacionais com o envolvimento das instituições. “O dever de trabalhar por uma convivência responsável nos chama, como religiosos, à necessidade de promover a coesão social com base em valores compartilhados”, lê-se ainda no apelo, que termina com um agradecimento pelas testemunhas amadurecidas nas últimas semanas em Bolonha, Milão e Turim, como sinal de esperança em um tempo marcado pela violência.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
29 agosto 2025, 15:51
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão