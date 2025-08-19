Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.19 Costa Rica Chiesa Incontro
Igreja

Na Costa Rica sedia XII Encontro regional da Pastoral da Mobilidade Humana

"A complexidade do atual fenômeno migratório na região impõe grandes desafios pastorais à Igreja", afirmou Pe. Gustavo Meneses, diretor do Observatório e secretário executivo da Comissão Nacional para a Mobilidade Humana da Costa Rica.

Vatican News com Agência Fides

A XII Reunião regional dos Bispos e Agentes da Pastoral da Mobilidade Humana da América do Norte, Central e Caribe está sendo realizada de 18 a 22 de agosto na Costa Rica, na Escola Social Juan XXIII, em Dulce Nombre de la Unión (Cartago).

O encontro reúne representantes das Conferências Episcopais, além de especialistas e delegados de organizações eclesiais que se ocupam dos problemas e emergências de migrantes, refugiados, pessoas em situação de rua e vítimas de tráfico de pessoas. Também participam o cardeal Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o cardeal Álvaro Ramazzini, presidente da Rede Eclesial Latino-Americana e Caribenha CLAMOR, do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano).

Daniel Blanco, bispo auxiliar de San José e presidente do Observatório Sociopastoral da Mobilidade Humana da América Central e do Caribe (OSMECA), enfatizou que "neste momento, há irmãos e irmãs que estão deixando sua terra natal e suas famílias em busca de um futuro melhor. A migração é uma realidade que nós, cristãos, não podemos ignorar. Na Igreja, rezamos, acompanhamos e promovemos uma ação coordenada em favor deles, para que sua dignidade de filhos e filhas de Deus seja reconhecida".

Participantes de vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana e Panamá têm no encontro a oportunidade de compartilhar experiências e dar suas contribuições.

Apresentação da carta pastoral “Ele o viu, aproximou-se e cuidou dele”

Pe. Gustavo Meneses, diretor do Observatório e secretário Executivo da Comissão Nacional para a Mobilidade Humana da Costa Rica, recordou que "a complexidade do atual fenômeno migratório na região impõe grandes desafios pastorais à Igreja" e enfatizou como a OSMECA "se tornou uma referência para o desenvolvimento de processos de conscientização e intervenções regionais sobre questões migratórias".

A reflexão central do encontro girará em torno da Carta Pastoral "Ele o viu, aproximou-se e cuidou dele", publicada pelo Secretariado Episcopal da América Central (SEDAC) no último outono. "Neste encontro", acrescentou Dom Blanco, "compartilharemos experiências, ouviremos testemunhos e, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, proporemos juntos caminhos para enfrentar o novo contexto migratório na região."

A OSMECA, criada há cinco anos, é uma rede pastoral e sinodal que reúne os responsáveis pela Pastoral da Mobilidade Humana das Conferências Episcopais do México, América Central e República Dominicana, juntamente com pesquisadores do fenômeno migratório. Busca fortalecer a resposta das Igrejas locais ao fluxo migratório a partir de uma perspectiva regional. Visa também compartilhar conhecimentos, iniciativas e soluções baseadas na compreensão da realidade e da prática pastoral, em benefício das pessoas em situação de mobilidade humana.

Em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a Rede CLAMOR e o Centro de Gestão do Conhecimento do CELAM, a OSMECA consolidou-se como referência nos processos regionais de sensibilização e intervenção sobre questões migratórias, em consonância com o apelo do Papa Francisco para combater a "globalização da indiferença".

Dom Blanco concluiu convidando a comunidade eclesial "a se informar e a se unir em oração por este momento de graça. Rezemos para que nossas decisões e ações comuniquem o amor de Deus e nos tornem mais sensíveis ao sofrimento de nossos irmãos e irmãs migrantes". 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
19 agosto 2025, 09:02
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão