Na Costa Rica sedia XII Encontro regional da Pastoral da Mobilidade Humana

"A complexidade do atual fenômeno migratório na região impõe grandes desafios pastorais à Igreja", afirmou Pe. Gustavo Meneses, diretor do Observatório e secretário executivo da Comissão Nacional para a Mobilidade Humana da Costa Rica.

Vatican News com Agência Fides

A XII Reunião regional dos Bispos e Agentes da Pastoral da Mobilidade Humana da América do Norte, Central e Caribe está sendo realizada de 18 a 22 de agosto na Costa Rica, na Escola Social Juan XXIII, em Dulce Nombre de la Unión (Cartago).

O encontro reúne representantes das Conferências Episcopais, além de especialistas e delegados de organizações eclesiais que se ocupam dos problemas e emergências de migrantes, refugiados, pessoas em situação de rua e vítimas de tráfico de pessoas. Também participam o cardeal Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o cardeal Álvaro Ramazzini, presidente da Rede Eclesial Latino-Americana e Caribenha CLAMOR, do CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano).

Daniel Blanco, bispo auxiliar de San José e presidente do Observatório Sociopastoral da Mobilidade Humana da América Central e do Caribe (OSMECA), enfatizou que "neste momento, há irmãos e irmãs que estão deixando sua terra natal e suas famílias em busca de um futuro melhor. A migração é uma realidade que nós, cristãos, não podemos ignorar. Na Igreja, rezamos, acompanhamos e promovemos uma ação coordenada em favor deles, para que sua dignidade de filhos e filhas de Deus seja reconhecida".

Participantes de vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana e Panamá têm no encontro a oportunidade de compartilhar experiências e dar suas contribuições.

Apresentação da carta pastoral “Ele o viu, aproximou-se e cuidou dele”

Pe. Gustavo Meneses, diretor do Observatório e secretário Executivo da Comissão Nacional para a Mobilidade Humana da Costa Rica, recordou que "a complexidade do atual fenômeno migratório na região impõe grandes desafios pastorais à Igreja" e enfatizou como a OSMECA "se tornou uma referência para o desenvolvimento de processos de conscientização e intervenções regionais sobre questões migratórias".

A reflexão central do encontro girará em torno da Carta Pastoral "Ele o viu, aproximou-se e cuidou dele", publicada pelo Secretariado Episcopal da América Central (SEDAC) no último outono. "Neste encontro", acrescentou Dom Blanco, "compartilharemos experiências, ouviremos testemunhos e, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da Igreja, proporemos juntos caminhos para enfrentar o novo contexto migratório na região."

A OSMECA, criada há cinco anos, é uma rede pastoral e sinodal que reúne os responsáveis pela Pastoral da Mobilidade Humana das Conferências Episcopais do México, América Central e República Dominicana, juntamente com pesquisadores do fenômeno migratório. Busca fortalecer a resposta das Igrejas locais ao fluxo migratório a partir de uma perspectiva regional. Visa também compartilhar conhecimentos, iniciativas e soluções baseadas na compreensão da realidade e da prática pastoral, em benefício das pessoas em situação de mobilidade humana.

Em colaboração com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a Rede CLAMOR e o Centro de Gestão do Conhecimento do CELAM, a OSMECA consolidou-se como referência nos processos regionais de sensibilização e intervenção sobre questões migratórias, em consonância com o apelo do Papa Francisco para combater a "globalização da indiferença".

Dom Blanco concluiu convidando a comunidade eclesial "a se informar e a se unir em oração por este momento de graça. Rezemos para que nossas decisões e ações comuniquem o amor de Deus e nos tornem mais sensíveis ao sofrimento de nossos irmãos e irmãs migrantes".