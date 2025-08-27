O Regional Sul 1 possui mais de 200 Novas Comunidades cadastradas e realiza atividade de encontro e comunhão entre os carismas, fortalecendo o pedido do saudoso Papa Francisco em favorecer espaços de diálogo e crescimento sinodal entre as Novas Comunidades.

Novas Comunidades: Profecia de Esperança, este é o tema do Congresso das Novas Comunidades - Regional Sul 1 que acontecerá nos dias 06 e 07 de setembro, na Uni Ítalo – Santo Amaro, em São Paulo.

Um tempo de comunhão, formação e escuta profética. A proposta do congresso é de renovamento no ardor missionário e fortalecimento da identidade e unidade como Novas Comunidades da Igreja. Com momentos de oração, pregação, partilha e celebração da fé, este congresso será uma oportunidade única de encontro com Deus e com irmãos.

O evento conta com o apoio da CNBB – Regional Sul 1 e terá presenças de Dom José Negri - bispo da Diocese de Santo Amaro, Pe. Luis Fernando- secretário executivo da CNBB – Regional Sul 1, Pe. Wagner Ferreira – presidente da Comunidade Canção Nova, Italo Fasanella – coordenador nacional da comissão para as Novas Comunidade no CHARIS e Lucimar Maziero – coordenadora da comissão das Novas Comunidades Regional Sul 1.

O Regional Sul 1 possui mais de 200 Novas Comunidades cadastradas e realiza atividade de encontro e comunhão entre os carismas, fortalecendo o pedido do saudoso Papa Francisco em favorecer espaços de diálogo e crescimento sinodal entre as Novas Comunidades.

A Comissão das Novas Comunidades do Regional Sul 1 espera por todos os Carismas do Estado de São Paulo para viver um novo Pentecostes e fortalecer os laços que unem como expressão viva da Igreja em saída.

Informações e Inscrições: https://comunidadepresenca.com.br/congressonovascomunidades/

Informações de Marília Siqueira – CCP (35) 9 9971 3374