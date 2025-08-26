Patriarcados de Jerusalém: deslocamento forçado em Gaza, uma sentença de morte

Em uma declaração conjunta, a Igreja Greco-Ortodoxa e a Igreja Latina de Jerusalém expressam sua preocupação com as consequências da ação militar israelense e as "ordens de evacuação" da Faixa de Gaza: "Não pode haver futuro baseado no cativeiro", ações são necessárias para acabar com "essa guerra insensata e destrutiva"

"Apelamos à comunidade internacional para que aja para pôr fim a esta guerra insensata e destrutiva e para que as pessoas desaparecidas e os reféns israelenses possam retornar às suas casas." Com estas palavras, contidas em uma declaração conjunta publicada na manhã desta terça-feira, 26 de agosto, o Patriarcado Greco-Ortodoxo e o Patriarcado Latino de Jerusalém apelaram à mediação de outros países para interromper a "mobilização militar maciça" das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza, restituir os reféns israelenses sequestrados durante os ataques de 7 de outubro às suas famílias e, finalmente, restaurar a paz na região.

Destruição e morte

"A população da Cidade de Gaza", prossegue a declaração, "onde vivem centenas de milhares de civis e onde se encontra a nossa comunidade cristã, será evacuada e transferida para o sul da Faixa." "Ordens de evacuação" já foram emitidas "para vários bairros da Cidade de Gaza" e "bombardeios pesados", que acrescentam "mais destruição e mortes a uma situação que já era grave antes do início da operação". Essas ações demonstram, segundo os dois Patriarcados, que "a operação não é apenas uma ameaça, mas uma realidade já em andamento".

A evacuação significaria a morte

A declaração também lembra como "o complexo greco-ortodoxo de São Porfírio e o complexo latino da Sagrada Família" - atingido em 17 de julho por um ataque israelense que deixou três mortos, ferindo levemente o pároco, padre Gabriel Romanelli - têm sido "um refúgio para centenas de civis", incluindo "idosos, mulheres e crianças" e "pessoas com deficiência". Aqueles que encontraram abrigo nas duas igrejas já estão padecendo com o sofrimento de quase onze meses de conflito. "Muitos estão debilitados e desnutridos", argumentam os Patriarcados. Portanto, para eles, "tentar fugir para o sul equivaleria a uma condenação à morte".

Sem futuro

Na incerteza que está prestes a afetar não apenas "nossa comunidade", mas "toda a população", a declaração reitera que "não pode haver futuro baseado no cativeiro, no deslocamento de palestinos ou na vingança. Este não é o caminho certo", continua a declaração. "Não há razão que justifique o deslocamento deliberado e forçado de civis."

Viver na própria terra

O Patriarcado Greco-Ortodoxo e o Patriarcado Latino de Jerusalém citam, por fim, as palavras dirigidas, durante a audiência de sábado, 23 de agosto, pelo Papa Leão XIV a uma delegação do Grupo de Refugiados de Chagos, comprometido com o retorno das Ilhas Chagos à República de Maurício: "Todos os povos, mesmo os menores e mais fracos, devem ser respeitados pelos poderosos em sua identidade e direitos, particularmente o direito de viver em suas próprias terras; e ninguém pode forçá-los ao exílio forçado." Estas são palavras que eles compartilham e fazem reverberar. Por fim, rezam pela conversão dos corações, para que possamos trilhar os caminhos da justiça e da vida "por Gaza e por toda a Terra Santa".