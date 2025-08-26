Busca

Busca

Busca

ptportuguês
O cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e o patriarca greco-ortodoxo Teófilo III (AFP or licensors) O cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e o patriarca greco-ortodoxo Teófilo III (AFP or licensors)
Igreja

Patriarcados de Jerusalém: deslocamento forçado em Gaza, uma sentença de morte

Em uma declaração conjunta, a Igreja Greco-Ortodoxa e a Igreja Latina de Jerusalém expressam sua preocupação com as consequências da ação militar israelense e as "ordens de evacuação" da Faixa de Gaza: "Não pode haver futuro baseado no cativeiro", ações são necessárias para acabar com "essa guerra insensata e destrutiva"

Vatican News

"Apelamos à comunidade internacional para que aja para pôr fim a esta guerra insensata e destrutiva e para que as pessoas desaparecidas e os reféns israelenses possam retornar às suas casas." Com estas palavras, contidas em uma declaração conjunta publicada na manhã desta terça-feira, 26 de agosto, o Patriarcado Greco-Ortodoxo e o Patriarcado Latino de Jerusalém apelaram à mediação de outros países para interromper a "mobilização militar maciça" das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza, restituir os reféns israelenses sequestrados durante os ataques de 7 de outubro às suas famílias e, finalmente, restaurar a paz na região.

Destruição e morte

"A população da Cidade de Gaza", prossegue a declaração, "onde vivem centenas de milhares de civis e onde se encontra a nossa comunidade cristã, será evacuada e transferida para o sul da Faixa." "Ordens de evacuação" já foram emitidas "para vários bairros da Cidade de Gaza" e "bombardeios pesados", que acrescentam "mais destruição e mortes a uma situação que já era grave antes do início da operação". Essas ações demonstram, segundo os dois Patriarcados, que "a operação não é apenas uma ameaça, mas uma realidade já em andamento".

A evacuação significaria a morte

A declaração também lembra como "o complexo greco-ortodoxo de São Porfírio e o complexo latino da Sagrada Família" - atingido em 17 de julho por um ataque israelense que deixou três mortos, ferindo levemente o pároco, padre Gabriel Romanelli - têm sido "um refúgio para centenas de civis", incluindo "idosos, mulheres e crianças" e "pessoas com deficiência". Aqueles que encontraram abrigo nas duas igrejas já estão padecendo com o sofrimento de quase onze meses de conflito. "Muitos estão debilitados e desnutridos", argumentam os Patriarcados. Portanto, para eles, "tentar fugir para o sul equivaleria a uma condenação à morte".

Sem futuro

Na incerteza que está prestes a afetar não apenas "nossa comunidade", mas "toda a população", a declaração reitera que "não pode haver futuro baseado no cativeiro, no deslocamento de palestinos ou na vingança. Este não é o caminho certo", continua a declaração. "Não há razão que justifique o deslocamento deliberado e forçado de civis."

Viver na própria terra

O Patriarcado Greco-Ortodoxo e o Patriarcado Latino de Jerusalém citam, por fim, as palavras dirigidas, durante a audiência de sábado, 23 de agosto, pelo Papa Leão XIV a uma delegação do Grupo de Refugiados de Chagos, comprometido com o retorno das Ilhas Chagos à República de Maurício: "Todos os povos, mesmo os menores e mais fracos, devem ser respeitados pelos poderosos em sua identidade e direitos, particularmente o direito de viver em suas próprias terras; e ninguém pode forçá-los ao exílio forçado." Estas são palavras que eles compartilham e fazem reverberar. Por fim, rezam pela conversão dos corações, para que possamos trilhar os caminhos da justiça e da vida "por Gaza e por toda a Terra Santa".

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
26 agosto 2025, 12:13
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão