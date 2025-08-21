Busca

CNBB reforça pedido de Leão XIV por jejum e oração pela paz

O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional do Bispos do Brasil, cardeal Jaime Spengler, enviou carta ao conjunto do episcopado brasileiro motivando o envolvimento de toda a Igreja no Brasil no Dia de Oração e Jejum pela paz convocado pelo Papa Leão XIV. 

“Pedimos que este convite seja amplamente partilhado com nossas comunidades paroquiais, congregações religiosas, movimentos eclesiais, pastorais, de modo que o clamor pela paz se eleve unido ao coração da Igreja em todo o mundo.”

O dia de oração e jejum será celebrado na data litúrgica da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha. Invocada como Rainha da Paz, a mãe de Jesus “continua a interceder pela humanidade, ferida por tantas guerras, especialmente na Terra Santa, na Ucrânia e em tantas outras regiões marcadas pela violência”, lembrou dom Jaime, citando o Papa Leão XIV.  

O que pode ser feito?  

 

O cardeal arcebispo de Porto Alegre exortou os irmãos no episcopado a organizar e incentivar o Dia de Oração e Jejum pela Paz, encontrando “formas mais adequadas de animar o povo de Deus”. São sugeridas Celebrações Eucarísticas, momentos de oração comunitária, adoração ao Santíssimo Sacramento, recitação do Santo Rosário, vias-sacras ou outros gestos significativos de penitência e solidariedade. 

“Confiemos nossa súplica à intercessão de Maria Rainha da Paz para que nos ajude a acolher o dom do perdão e nos conduza pelos caminhos da reconciliação e da fraternidade”, motivou dom Jaime. 

*Com CNBB

21 agosto 2025, 17:22
