CEI adere ao Dia de Oração e Jejum pela paz em 22 de agosto

O cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, une-se ao convite do Papa Leão XIV na Audiência Geral dirigido aos fiéis para implorarem a Maria, Rainha da Paz, "que afaste o horror da guerra de todos os povos e ilumine as mentes daqueles que têm responsabilidades políticas e diplomáticas".

Vatican News

A Igreja na Itália adere ao convite do Papa Leão XIV para "viver o dia 22 de agosto em jejum e oração" para suplicr ao Senhor "que nos conceda paz e justiça e que enxugue as lágrimas de quantos sofrem devido aos conflitos armados em curso", expresso ao final da Audiência Geral de ontem. Ele também pede às comunidades eclesiais que invoquem o dom da reconciliação para a nossa terra que, enfatizou o Pontífice, "continua a ser ferida pelas guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões do mundo".

Zuppi: que a Rainha da Paz afaste o horror da guerra

 

Em um comunicado da Conferência Episcopal Italiana (CEI), o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da CEI, unindo-se ao "apelo insistente do Santo Padre", enfatiza que "a persistência de situações de violência, ódio e morte nos impele a intensificar nossas orações por uma paz 'desarmada e desarmante', implorando à Bem-Aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz, que afaste de todos os povos o horror da guerra e ilumine as mentes daqueles com responsabilidades políticas e diplomáticas".

A paz não é uma utopia espiritual, mas um caminho humilde

 

Zuppi recorda as palavras do Papa aos bispos da Conferência Episcopal Italiana (CEI) na audiência de 17 de junho: "A paz não é uma utopia espiritual: é um caminho humilde, feito de gestos cotidianos, que entrelaça paciência e coragem, escuta e ação. E hoje, mais do que nunca, exige a nossa presença vigilante e geradora".

21 agosto 2025, 07:53
