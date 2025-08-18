CEAMA convoca os bispos da Pan-Amazônia: discernir como prosseguir o caminho sinodal

Os bispos da Pan-Amazônia, convocados pela Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA), se encontram de 17 a 20 de agosto de 2025 na sede do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), em Bogotá.

Padre Modino - Vatican News

Momentos de celebração, espiritualidade, trabalho em grupos, conversação no Espírito, fazem parte do programa nos próximos dias dos bispos da Pan-Amazônia. O método seguido no encontro, que contará com uma declaração final, será ver, escutar, discernir, agir.

Uma proposta do Sínodo para a Amazônia

A CEAMA foi uma das propostas do Sínodo para a Amazônia, que no número 115 do Documento Final faz a proposta de “criar um organismo episcopal que promova a sinodalidade entre as igrejas da região, que ajude a delinear o rosto amazônico desta Igreja e que continue a tarefa de encontrar novos caminhos para a missão evangelizadora, incorporando especialmente a proposta de ecologia integral, fortalecendo assim a fisionomia da Igreja amazônica”.

Posteriormente, Papa Francisco pediu que esse organismo episcopal se concretizasse numa conferência eclesial. O Relatório de Síntese da Primeira Sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, no primeiro ponto, que aborda a questão da “Sinodalidade: experiência e compreensão”, coloca a CEAMA como exemplo, e mostra que a Conferência Eclesial da Amazônia “é fruto do processo sinodal missionário daquela região”.

Encontro CEAMA

Um momento de escuta

Desde sua fundação, a CEAMA vem dando passos em vista da aplicação dos resultados do Sínodo para a Amazônia. Para isso, foi instituindo caminhos de atuação a partir de algumas linhas conforme o Documento Final do Sínodo para a Amazônia e os Sonhos da Querida Amazônia. O desafio tem sido a aproximação das igrejas locais nos processos desenvolvidos pela CEAMA. Daí a importância do encontro, um momento de escuta, onde os bispos poderão partilhar a realidade das igrejas locais e como a CEAMA pode ajudar nos processos de construção de um Plano Sinodal para a Igreja da Pan-Amazônia.

Os processos sinodais iniciados no Sínodo para a Amazônia, tem sido aprofundado com o Sínodo sobre a Sinodalidade, que fez um convite a seguir dando passos na eclesiologia de comunhão, nos níveis pessoais, comunitários e na sociedade. Nessa perspectiva, sem buscar discutir as grandes questões pastorais da Amazônia, um propósito que deve estar presente na Assembleia Geral da CEAMA que será realizada de 18 a 21 de março de 2026.

Encontro CEAMA

Solidificar a sinodalidade

O encontro dos próximos dias será oportunidade de “discernimento comum para prosseguirmos nosso caminho sinodal, e sua viabilidade por meio de uma conferência eclesial”, segundo a CEAMA. “Um encontro de escuta em vista da continuidade da solidificação da sinodalidade nas Igrejas da Amazônia que oferecera elementos para uma atuação da CEAMA mais próximas das igrejas locais”, ressalta a Conferência Eclesial da Amazônia.

Entre as perspectivas cabe destacar a retomada do papel dos bispos enquanto pastores das igrejas locais como os primeiros responsáveis pela sinodalidade. Junto com isso, identificar os avanços no caminho sinodal desde o Sínodo da Amazônia e da criação da CEAMA. Nesse caminho se faz necessário refletir sobre os impulsos e as resistências identificadas, buscando compartilhar experiências que ajudem a valorizar caminhos de sinodalidade. Algo que deve se concretizar em propostas concretas para ser melhor articuladas pela CEAMA.