O adeus a Ir. Ioanna Teterych O.C.D., fundadora e primeira priora do Carmelo em Ozërnoye

"Em 18 de agosto de 2025, às 16h55, voltou ao Senhor Madre Ioanna Teterych, fundadora e primeira priora da Ordem Carmelita em Ozërnoye." Com estas palavras, o arcebispo Tomasz Peta, à frente da Arquidiocese de Astana, Cazaquistão, anunciou a morte da primeira religiosa carmelita a chegar a esta terra das estepes. O funeral foi realizado na tarde de quarta-feira, 20 de agosto, em Ozërnoye.

A presença das Carmelitas nesta terra, encruzilhada de povos, remonta à década de 1990. As duas primeiras irmãs da Ordem Carmelita Descalça chegaram ao Cazaquistão em 1996, vindas de Tryszczyń (perto de Bydgoszcz), Polônia, a convite do então administrador apostólico para o Cazaquistão e Ásia Central, o bispo João Paulo Lenga.

Depois de ter avaliado preliminarmente a possibilidade de fundar um mosteiro carmelita e depois de ter adquirido um jardim de infância abandonado em Karaganda em 1997, as religiosas carmelitas se estabeleceram no Cazaquistão no início de abril de 1998, especificamente em 7 de abril. Nessa data, a primeira Santa Missa foi celebrada no novo espaço sagrado. Desde então, a Eucaristia e a Liturgia das Horas têm sido celebradas diariamente no mosteiro.

O antigo jardim de infância passou por uma grande reforma e reconstrução. Alguns anos mais tarde, uma nova capela foi construída, dedicada à Santíssima Trindade e à Imaculada Conceição, sendo consagrada com uma Missa solene em 6 de dezembro de 2000, por dom Jan Pawel Lenga, o mesmo bispo que promulgou o ato de aprovação canônica do mosteiro oito anos depois.

Desde 2001, a comunidade das irmãs carmelitas que vivem nesta região do Cazaquistão obteve autorização da Santa Sé para acolher e formar candidatas ao Carmelo. Posteriormente, o mosteiro foi fundado em Ozërnoye, uma localidade conhecida por muitos católicos na Ásia Central porque também abriga o Santuário onde a Virgem Maria é venerada sob o título de “Rainha da Paz”, que há alguns anos foi proclamada padroeira da nação.

Segundo o desejo de Santa Teresa de Ávila, toda a vida de uma Carmelita Descalça, todas as suas orações, sacrifícios e obras, deveriam ser realizadqws pelas intenções da Igreja, dos sacerdotes e pela salvação de todos. Ela deixou ensinamentos muito fortes como testamento para suas filhas espirituais: "E se as vossas orações e os vossos desejos, as vossas mortificações e jejuns não forem usados ​​para aquilo que eu disse, então sabei que não estais a esforçar-vos, não estais a cumprir a intenção para a qual o Senhor vos reuniu aqui" (Caminho da Perfeição, 3.10). Para realizar estes projetos, ela estabeleceu um pequeno grupo de irmãs (para que se conhecessem), uma vida eremítica, mas em comunidade (para evitar ilusões e em comunicação real com as irmãs para testar o seu amor a Deus e ao próximo) e, finalmente, uma vida de estrito isolamento, para — segundo a Regra original — "meditar dia e noite na lei do Senhor".

No Carmelo, a oração litúrgica se entrelaça com o trabalho (geralmente sozinho). Sete vezes por dia, elas se reúnem no coro para celebrar a Liturgia das Horas juntas. Duas horas (manhã e noite) são dedicadas à oração interior e silenciosa na presença de Jesus Eucaristia. Santa Teresa, de fato, ensinou que "a oração intelectual (mental) nada mais é do que uma conversa repleta de amizade, ou simplesmente estar com Deus, que sabemos e estamos profundamente convencidos de que nos ama", e amor e amizade: estes são únicos.

O restante do tempo é dedicado às necessidades da Igreja local: costurar e bordar paramentos litúrgicos, preparar hóstias para a Santa Missa e cuidar do mosteiro. As freiras da ordem fazem votos de castidade, pobreza e obediência.