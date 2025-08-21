Quiz sobre Carlo Acutis aos jovens de Campo Grande na Semana da Canonização

A canonização de Carlo Acutis será em 7 de setembro, às 10h do horário local, na Praça São Pedro

O evento gratuito em Campo Grande no dia 3 de setembro, que mistura bate-papo, curiosidades e competição entre paróquias e instituições, já está com as inscrições abertas. No domingo, 7 de setembro, às 10h locais (5h de Brasília), na Praça São Pedro, Leão XIV vai presidir a Santa Missa de canonização dos Beatos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai promover uma programação especial para celebrar a canonização de Carlo Acutis, marcada para 7 de setembro, no Vaticano. Entre as atrações na cidade onde aconteceu o milagre reconhecido pelo Vaticano está o Desafio Quiz com Carlo Acutis em 3 de setembro, na Capela do Milagre, reunindo jovens em uma noite de conhecimento, descontração e fé.

O evento combina bate-papo descontraído com perguntas e respostas sobre a vida de Carlo Acutis e o processo do milagre reconhecido pela Igreja, que aconteceu no Brasil. As equipes, formadas por representantes de paróquias e instituições, prometem trazer energia e animação, tornando a experiência ainda mais especial para o público presente.

Além do conhecimento e da diversão, o Desafio Quiz também terá premiação especial: as equipes vencedoras receberão o Troféu “Carlo Acutis”, símbolo da conquista, e prêmios exclusivos preparados para valorizar o esforço e o espírito de equipe. Para participar basta se inscrever, segundo as regras da iniciativa:

● Número de jogadores por equipe: 6;

● Pelo menos 1 integrante com idade entre 12 e 14 anos;

● No máximo 2 integrantes com idade entre 18 e 20 anos;

● Cada equipe deve ter um coordenador responsável;

● É obrigatório informar o nome da equipe e a paróquia ou instituição que representa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, através do link oficial também disponível na bio das redes sociais das entidades organizadoras. O Desafio Quiz faz parte da Semana da Canonização, que contará com uma série de atividades religiosas e culturais em preparação para o dia 7 de setembro — momento histórico em que Carlo Acutis será oficialmente canonizado pela Igreja Católica.