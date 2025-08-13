Busca

Crise climática impulsiona lançamento da campanha “Nossa Casa Comum”

Em um momento em que o Brasil enfrenta os impactos diretos da crise climática — como secas prolongadas, aumento do calor, escassez hídrica e perdas agrícolas — a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2) lançou, no último domingo (20), a campanha “Nossa Casa Comum". Sua ação faz a diferença no cuidado com o planeta”. A iniciativa é realizada em parceria com a Misereor e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB NE2), com o objetivo de mobilizar comunidades, informar e fortalecer ações de enfrentamento às desigualdades socioambientais no território de atuação da Cáritas NE2.

O lançamento foi realizado na Casa de Sementes Mãe Zenilda Xukuru, no território do povo Xukuru do Ororubá, em Pesqueira (PE). Em um ambiente carregado de espiritualidade e memória, a campanha foi apresentada como uma resposta concreta e urgente à destruição ambiental e às ameaças aos direitos dos povos e da natureza.

A ação reuniu representantes do povo Xukuru, lideranças religiosas, indígenas, quilombolas, agentes Cáritas dos quatro estados do Regional (AL, PE, PB e RN), autoridades locais e parceiros. O bispo da Diocese de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles, destacou o compromisso da Igreja com a ecologia integral, conforme aponta a encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco.

Mudanças climáticas já afetam o Nordeste

 

De acordo com especialistas, o Nordeste é uma das regiões mais vulneráveis à crise climática no Brasil. O aumento da temperatura média, a irregularidade das chuvas e a desertificação têm impacto direto na vida de populações tradicionais, agricultores, comunidades periféricas e povos originários.

“A Terra está gritando, e a campanha nasce desse grito coletivo que brota dos territórios. Queremos que ele ecoe nas comunidades, nas escolas, nas paróquias, nas feiras e nas redes sociais — mas, acima de tudo, que se transforme em ação concreta”, afirmou Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas NE2.

Ela também destacou o conteúdo da websérie “Nossa Casa Comum”, lançada como parte da campanha.  “Os episódios da websérie são verdadeiras sementes de reflexão. O primeiro, ‘Vamos unir as forças’, traz o canto e a sabedoria dos povos Xukuru e Kariri. Tudo isso está profundamente conectado com o que nos pede a Laudato Si’: escutar o clamor da terra e o clamor dos pobres, e promover uma conversão ecológica que transforme o nosso jeito de viver e de se relacionar com o planeta.”

Conteúdos e mobilização territorial

 

A campanha “Nossa Casa Comum” propõe uma abordagem integrada, com conteúdo acessíveis e ações articuladas nas bases. Entre os principais produtos e iniciativas estão: a websérie com quatro episódios (disponíveis no YouTube da Cáritas NE2), com histórias reais de resistência de povos indígenas, comunidades tradicionais, catadores e juventudes urbanas. O primeiro episódio, “Vamos Unir as Forças”, foi exibido durante o evento e traz o olhar e os cantos do povo Xukuru; o podcast com três episódios já disponíveis no Spotify e no canal da Cáritas NE2, reunindo experiências de quem vive e enfrenta os impactos das mudanças climáticas na pele, além das rodas de conversa, encontros, formações e conteúdos digitais disponíveis para fortalecimento da educação popular e o protagonismo local.

Uma campanha contra o retrocesso ambiental

 

Três dias antes do evento, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 3.729/04, apelidado de “PL da Devastação”, que fragiliza o licenciamento ambiental no país. Para a Cáritas, a proposta representa um dos maiores retrocessos ambientais dos últimos anos e exige reação da sociedade civil. “A campanha nasce como um contraponto à destruição. Cuidar da Casa Comum é um gesto político, ético e espiritual. É reafirmar a vida como centro, num tempo em que o lucro e o descaso colocam em risco o futuro comum da humanidade e da criação”, reforça Neilda.

Participe e compartilhe

 

A Cáritas NE2 convida pessoas, escolas, comunidades, paróquias e organizações sociais a se engajarem ativamente na campanha, promovendo reflexões, debates e pequenas ações em seus espaços. É tempo de escuta, conversão ecológica e compromisso com o planeta.

Informações: Assessoria de Comunicação da Cáritas NE2 - Fabiana Francelino 

