Jovens do Jubileu, voluntários em refeitórios e empórios da solidariedade da Caritas

Mais de 700 peregrinos se envolveram diretamente nas atividades da Caritas de Roma durante o período do Jubileu dos Jovens: atuaram junto aos refeitórios, nos Empórios da Solidariedade, poliambulatório, centros de acolhimento, locais de assistência a idosos e inclusive junto às famílias atendidas. Nesta semana pós-evento, a Caritas e o Dicastério para a Evangelização trabalham para distribuir os alimentos não utilizados, num "gesto concreto de proximidade e contra o desperdício".

Andressa Collet - Vatican News

O Jubileu dos Jovens, que reuniu mais de um milhão de peregrinos em Roma no último final de semana, também foi uma oportunidade da Caritas abrir as portas para as “Experiências de proximidade”. Mais de 700 jovens foram envolvidos nas atividades realizadas nos refeitórios, nos Empórios da Solidariedade, no poliambulatório, nos centros de acolhimento, nos locais de assistência aos idosos e inclusive junto às famílias atendidas. "Não para 'fazer algo', mas para estarem presentes. Para permanecer ao lado, com respeito e coração, daqueles que muitas vezes são ignorados", explicou o órgao pastoral da capital nas redes sociais, enaltecendo o trabalho vivido através de momentos de encontro, serviço e escuta.

A iniciativa nasceu da colaboração entre o Serviço Nacional para a Pastoral Juvenil e a Caritas Italiana, com o objetivo de oferecer aos jovens uma oportunidade concreta de conhecer realidades que todos os dias cuidam das pessoas mais frágeis. Durante o período transcorrido em Roma, os peregrinos participaram de atividades simples, mas significativas: preparação e distribuição de refeições, oficinas inclusivas, diálogo com moradores de rua, experiências em comunidades com menores, idosos e pessoas com deficiência. “Experiências de proximidade” vividos por gestos cotidianos que se tornaram sinais visíveis de esperança, construídos com proximidade, escuta e doação de si mesmo.

Segundo o diretor da Caritas de Roma, o diácono Giustino Trincia, o projeto não é uma escolha "óbvia. Numa época em que prevalecem o individualismo, a fragmentação social, a insegurança do futuro e a perda de pontos de referência, os jovens que decidem dedicar horas preciosas ao encontro com os mais frágeis realizam um ato contra a corrente. Eles escolhem a proximidade, o compromisso, o contato humano. E fazem isso em uma cidade – Roma – que, apesar de ser a capital da cristandade, vive hoje de forma dramática as feridas do nosso tempo. A cidade que os acolhe, de fato, é uma metrópole que fascina e desorienta. Lugar de grandes belezas e antigas glórias, mas também de fortes contradições. Quem chega de fora a olha com admiração, mas quem vive nela conhece bem os sinais da marginalização e da injustiça. Aumenta o número de pessoas sem-teto, cresce o número de famílias em pobreza absoluta, piora o acesso à moradia, à educação e aos serviços essenciais". Paralelo a esse mundo, continua ele em editorial divulgado pela Caritas, está o mundo dos jovens "profundamente afetado pela crise", com a precariedade no trabalho, a dificuldade de construir um futuro estável, a solidão relacional e a desconfiança generalizada nas instituições".

O Jubileu assim, continua ele, acolhe os jovens peregrinos não apenas com eventos espirituais ou logísticos, mas oferecendo a oportunidade de "atravessar as periferias da vida", através de "uma experiência que fale da realidade tal como ela é, que os coloque em contato com as questões mais urgentes da cidade", como fez o projeto "Experiências de proximidade".

“Quando os vemos servindo nas mesas dos refeitórios, acompanhando idosos solitários, brincando com crianças frágeis ou simplesmente ouvindo com atenção aqueles que têm uma vida difícil, compreendemos que a caridade é realmente geradora. Ela não melhora apenas a vida de quem recebe, mas também de quem doa. Roma precisa desses jovens. Precisa de olhares límpidos, de corações abertos, de mãos trabalhadoras. Precisa de esperança.”

Em Tor Vergata, jovens vestem as camisetas "Acolher é já cuidar", após o serviço no poliambulatório da Caritas da diocese de Roma (Caritas Roma)

Contra o desperdício e pela caridade

O evento, que trouxe a Roma mais de um milhão de jovens de todo o mundo, precisou funcionar como uma máquina conjunta de voluntários e instituições para organizar as atividades e acolher os peregrinos. Após o final de semana em Tor Vergata, muitos produtos alimentares oferecidos pelo Jubileu dos Jovens não foram utilizados. "Juntamente com o Dicastério para a Evangelização estamos trabalhando para que nada seja desperdiçado", afirmou a Caritas de Roma através de postagens, mostrando que os alimentos foram devidamente recolhidos e separados para se tornarem "um sinal concreto de solidariedade".

Desde esta quarta-feira (06/08), voluntários e operadores da Caritas estão trabalhando para distribuir os sanduíches frescos através dos Empórios da Solidariedade. Nas próximas semanas, também serão entregues alimentos de longa duração – enlatados, lanches e sucos de frutas – para apoiar as famílias mais vulneráveis, num "sinal de colaboração na Igreja que se traduz em gestos concretos de proximidade e contra todo desperdício de alimentos".