Longe da guerra: a experiência de verão das crianças ucranianas na Itália

O projeto de acolhimento de verão “É mais bonito juntos”, promovido pela Caritas Italiana em colaboração com várias entidades, está sendo desenvolvido também neste ano: mais de 200 crianças e jovens ucranianos são acolhidos em em várias regiões do país para viver um período de verão longe da guerra e num contexto seguro. No início de julho, inclusive, o grupo se encontrou com o Papa Leão XIV, no Vaticano.

Enquanto a guerra, após três anos e meio, não dá sinais de abrandar, continua o projeto de acolhimento de verão “É mais bonito juntos”, promovido pela Caritas Italiana (com o apoio e a promoção da Conferência Episcopal Italiana - CEI), em colaboração com a Caritas Ucrânia e a Caritas Spes (as duas Caritas nacionais ucranianas), a Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé, a Nunciatura Apostólica na Ucrânia, várias dioceses italianas, a ACLI e uma rede cada vez mais ampla de realidades eclesiais e associativas na Itália. A iniciativa nasceu em 2022 como resposta concreta à tragédia da guerra na Ucrânia, permitindo, ao longo dos anos, a chegada de centenas de menores ao país italiano para viver durante o verão, semanas de alívio, serenidade e encontro fraterno em contextos de acolhimento seguro.

Neste ano, o compromisso se renovou em sinal de continuidade e com o envolvimento de mais 200 crianças e jovens ucranianos, acolhidos em cinco percursos distintos, em várias regiões da Itália. De 27 de julho a 7 de agosto, 75 menores (50 acompanhados pela Caritas Ucrânia, 25 pela Caritas Spes) estão hospedados em Formazza (VB), no Piemonte, em uma estrutura disponibilizada pela ACLI, em um contexto montanhoso que favorece o descanso e a socialização. Também de 27 de julho a 7 de agosto, 25 menores provenientes da Caritas Spes participam da acolhida em Sondrio, promovida pela Caritas de Como, entre oficinas, momentos lúdicos e atividades na natureza.

De 28 de julho a 9 de agosto, 50 menores indicados pela Caritas Ucrânia são acolhidos em Comacchio (FE), onde a Caritas de Ferrara organizou um programa de férias e formação, com o envolvimento de operadores, voluntários e famílias da região. Outro grupo de 50 menores, indicados pela Embaixada da Ucrânia junto à Santa Sé, está sendo acolhido em Castel Volturno (CE), de 1º a 15 de agosto, graças ao empenho da Caritas de Capua.

Por fim, de 4 a 24 de agosto, 35 menores ucranianos vivem uma experiência de acolhimento em famílias italianas em oito regiões (Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Campania). As 31 famílias envolvidas foram identificadas com o apoio do Escritório Nacional para a Pastoral da Família, Famílias para o Acolhimento e o Fórum Nacional das Associações Familiares.

“É mais bonito juntos” não é apenas um nome, mas uma intuição que se torna realidade concreta cada vez que a paz encontra espaço na simplicidade de um jogo, em uma refeição compartilhada ou em um momento de escuta mútua. O acolhimento continua cada vez mais a ser uma experiência transformadora tanto para as crianças ucranianas quanto para as comunidades italianas envolvidas, chamadas a se abrirem ao encontro, ao cuidado e à fraternidade. As crianças ucranianas com seus acompanhantes também puderam se encontrar com o Papa Leão XIV em 3 de julho, no Vaticano.

O projeto faz parte de um percurso mais amplo, que a Caritas Italiana leva adiante desde o início da guerra, ao lado da população ucraniana, dentro e fora das fronteiras nacionais. O acolhimento de verão é uma das expressões mais imediatas e geradoras, capaz de construir pontes mesmo nas feridas da história.