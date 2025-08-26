Busca

Palestinos de Gaza se aglomeram para conseguir um pouco de comida Palestinos de Gaza se aglomeram para conseguir um pouco de comida  (AFP or licensors)
Igreja

Cáritas Internacional: em Gaza não há guerra, mas extermínio

A confederação internacional católica denuncia a fome provocada na Faixa de Gaza e lança um apelo por um cessar-fogo imediato. “A fome aqui – lê-se no documento – não é um desastre natural, mas o resultado de uma estratégia deliberada”.

Stefano Leszczynski – Cidade do Vaticano

Desde que as Nações Unidas confirmaram, em 22 de agosto, que a fome em Gaza é um fenômeno intencional e provocado pelo bloqueio da ajuda humanitária, ao menos 273 pessoas, incluindo 112 crianças, morreram de inanição. A Cáritas Internacional, em uma declaração, volta a denunciar aquilo que já foi confirmado por todas as organizações humanitárias: “Em Gaza – escreve a organização humanitária católica – não estamos diante de uma trágica fatalidade, mas do resultado de escolhas deliberadas e calculadas. Um povo inteiro, privado de qualquer sustento, está sendo deixado morrer diante do mundo inteiro”.

Impunidade e cumplicidade

“Isto não é guerra” – lê-se no documento – “É a destruição sistemática de vidas civis. O cerco a Gaza tornou-se uma máquina de extermínio, sustentada pela impunidade e pelo silêncio, ou pela cumplicidade, das nações mais poderosas. A fome aqui não é um desastre natural, mas o resultado de uma estratégia deliberada: bloquear a ajuda, bombardear os comboios de alimentos, destruir as infraestruturas e negar os bens de primeira necessidade. A Cáritas Internacional é testemunha desse horror. Os civis, em sua maioria crianças e mulheres, estão sendo esfaimados, bombardeados e exterminados. Governos influentes, empresas e multinacionais tornaram possível esta catástrofe por meio do apoio militar, da ajuda financeira e da cobertura diplomática. O silêncio deles não é neutralidade, é aprovação”.

Um ataque à dignidade humana

Recordando as palavras do Papa Francisco na encíclica Fratelli tutti: “Ou nos salvamos todos juntos ou ninguém se salva”, a Cáritas Internacional vê no que está acontecendo em Gaza um ataque deliberado à dignidade humana e o colapso de qualquer ordem moral. “O que está ocorrendo é contrário não apenas aos valores e princípios fundamentais da humanidade, mas acontece em violação ao direito internacional e humanitário, incluindo a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio”.

O apelo a não ser cúmplices

A Cáritas lança, portanto, um apelo veemente a todas as pessoas de fé e consciência para que façam ouvir sua voz, pressionem os governos e clamem por justiça. “Gaza não espera palavras – lê-se no documento – mas salvação”. Por isso, a organização pede um cessar-fogo imediato e permanente, o acesso incondicional da ajuda humanitária, a libertação de todos os reféns e o envio de uma força de manutenção da paz sob liderança da ONU. Entre as solicitações apoiadas pela Cáritas Internacional estão também a ação penal internacional contra os responsáveis por crimes e o fim da presença ilegal de Israel nos territórios palestinos ocupados.

26 agosto 2025, 09:10
