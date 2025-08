Reina: o Papa abrirá o ano pastoral da Diocese de Roma em 19 de setembro

O cardeal vigário envia uma carta em que faz um balanço do Jubileu dos Jovens, recentemente concluído, agradecendo a todos os que participaram da preparação dos eventos. "Quando ultrapassamos as nossas próprias fronteiras e formamos rede com quem nos rodeia e com a realidade da diocese", escreve o cardeal, "as coisas realmente funcionam e têm o sabor da autêntica fraternidade eclesial".

Giovanni Zavatta – Vatican News

O Papa Leão XIV abrirá o ano pastoral da Diocese de Roma na tarde de sexta-feira, 19 de setembro, na Basílica Catedral de São João de Latrão. O anúncio foi dado pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, cardeal Baldassare Reina, numa carta divulgada segunda-feira, 4 de agosto. Na carta, ele expressa, também em nome do Conselho Episcopal, seu sincero agradecimento a todos que participaram dos preparativos para o Jubileu dos Jovens, particularmente nos eventos dos últimos dias, que culminaram na vigília de oração de sábado e na celebração eucarística de domingo, presididas pelo Pontífice. "O nosso Bispo", escreve Reina, "aceitou com alegria acompanhar pessoalmente o início do ano pastoral e virá à nossa Basílica Catedral na tarde de 19 de setembro para traçar o caminho da nossa Igreja dentro de uma grande Assembleia Diocesana. Desejo compartilhar esta alegria para que possamos alimentá-la, desde agora, com a oração."

Generosidade na hospitalidade

O cardeal vigário agradece especialmente ao Departamento para a Pastoral Juvenil, começando pelo seu diretor, padre Alfredo Tedesco, "pelo compromisso e pelo apoio prestados ao longo do último ano". Nesse sentido, "a iniciativa de estabelecer uma rede de representantes da Pastoral Juvenil para cada prefeitura revelou-se providencial": trinta e seis sacerdotes responsáveis, que — como enfatiza a carta — "prestaram um serviço precioso, muitas vezes talvez oculto aos olhos da maioria, mas muito útil para encorajar as comunidades, mapear os locais de acolhimento, apoiar os líderes juvenis e assinalar as dificuldades em tempo, a fim de encontrar soluções adequadas e oportunas". Essa escolha demonstra como, "quando ultrapassamos as nossas fronteiras e formamos rede com quem nos rodeia e com a realidade da diocese, as coisas realmente funcionam e têm o sabor da autêntica fraternidade eclesial", observa o cardeal. O "obrigado" também deve incluir os muitos voluntários que trabalham tanto no âmbito diocesano quanto nas comunidades paroquiais: "Foi maravilhoso ver a generosidade de tantos irmãos e irmãs que, de acordo com suas possibilidades, fizeram o que puderam para tornar o acolhimento mais bonito e mais acolhedor."

Um serviço digno da beleza vivida

O cardeal Reina relembra quando, inicialmente, ao discutir o grande evento, o Dicastério para a Evangelização, liderado por dom Rino Fisichella, confiou à Diocese de Roma a responsabilidade de acolher os jovens peregrinos: "Começamos a trabalhar com prontidão e boa vontade, organizando cada aspecto com dedicação para chegarmos preparados e oferecer um serviço digno da beleza do que vivemos". O cardeal não esconde que "estas últimas semanas não foram isentas de imprevistos ou dificuldades". Além disso, o processo organizacional "foi muito complexo e levamos em conta que algo poderia não funcionar perfeitamente". Reina chega a se desculpar "se, da nossa parte, como diocese, não estivemos prontos para enfrentar algum problema: sinto-me confiante em dizer que fizemos o melhor, procurando responder com dedicação a cada pedido de apoio".

O rosto da Igreja

Mas, acima de tudo, há uma enorme satisfação pelo extraordinário sucesso do Jubileu dos Jovens: "Creio que conseguimos mostrar o rosto de uma Igreja que busca ser fiel à sua íntima vocação de 'mãe de todas as Igrejas' na caridade e na comunhão. Quando vemos os frutos desse compromisso, nos sentimos encorajados e descobrimos o lado bonito da nossa diocese, cheio de vitalidade e frescor", conclui a carta.