Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Funeral of Palestinian Anas Al-Masri, who succumbed to wounds sustained from an Israeli strike, in Khan Younis in the southern Gaza Strip
Igreja

Pizzaballa: "Também na Terra Santa, os corações podem mudar"

A esperança do Patriarca de Jerusalém dos Latinos, expressa na véspera do dia de jejum e oração convocado pelo Papa para sexta-feira, 22 de agosto: a força da oração é a de abrir as pessoas à confiança, ao desejo de construir o bem, mesmo em um lugar onde neste momento reconhecer o outro é quase impossível.

Francesca Sabatinelli – Cidade do Vaticano

Ouça e compartilhe

Gratidão pela constante atenção do Papa e esperança de que o coração dos homens possa mudar. O Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, expressa esses sentimentos na véspera do dia de jejum e oração convocado por Leão XIV para 22 de agosto, data em que se celebra a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha. Um convite feito pelo Pontífice aos fiéis ao final da Audiência Geral de 20 de agosto, para que supliquem ao Senhor que conceda paz e justiça a quem sofre por causa dos conflitos armados, com olhar voltado em particular à Terra Santa e à Ucrânia.

Rezar, jejuar e olhar para Deus

 

“Somos gratos por essa atenção ao tema da paz, sobre o qual o Papa voltou muitas vezes, quase sempre – são palavras do purpurado aos meios de comunicação do Vaticano – é um tema muito delicado, para nós muito sentido. Não é a primeira vez que nos comprometemos com dias de oração e jejum, também no passado foram realizados, e é a única coisa que neste momento podemos fazer: rezar e jejuar, para manter a atenção voltada para Deus, é a única coisa que podemos fazer neste momento para que o coração dos homens mude.”

A oração não é uma fórmula mágica

 

À oração, no entanto, é a preocupação de Pizzaballa, não se deve recorrer como se fosse “uma fórmula mágica que resolve os problemas”. A oração serve para mudar os corações; aproximar-se dela de outra forma acabaria por gerar “apenas frustração”. A oração, indica o Patriarca, serve para abrir os corações em um contexto de ódio e rejeição ao outro, como o criado neste momento pela guerra e pela falta de paz. “O coração deve permanecer sempre aberto à confiança, ao desejo de fazer o bem, de construir o bem. E é essa a força da oração, sobretudo na Terra Santa, onde reconhecer o outro é quase impossível neste momento.”

O coração do homem pode mudar

 

O jejum e a oração darão, portanto, força também àqueles que vivem em um lugar devastado pela morte e pela violência, onde a palavra paz já não encontra mais espaço:

“Não encontra terreno nas instituições, não o encontra nas grandes organizações, sejam elas políticas ou, infelizmente, também religiosas, mas encontra terreno entre muitas pessoas, movimentos, grupos, associações e indivíduos que não aceitam essa deriva. A oração serve também para criar esse vínculo com pessoas de todas as fés que, apesar de tudo, ainda querem acreditar que o coração do homem, também na Terra Santa, possa mudar.”

A força da oração

 

O dia de amanhã confirmará que “Cristo não está ausente de Gaza”, como disse o próprio Pizzaballa durante a coletiva de imprensa com o Patriarca ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III, no último 22 de julho, de volta da visita à comunidade cristã de Gaza após o bombardeio da igreja católica da Sagrada Família.

“Conhecendo a comunidade – explica ainda – posso dizer que a força deles vem justamente da oração, da força de resistir dentro daquela situação terrível. Estamos na véspera de não sabermos o quê exatamente, não sabemos o que acontecerá com essa ocupação que começou, o que acontecerá conosco, com nossos vizinhos, com todos. Mas a força deles em resistir, em tentar ajudar a todos apesar de tudo, em levar comida, em distribuir remédios, essa força vem justamente da oração e daquele estar juntos que só a oração pode dar.”

Rezar-se-á amanhã na Terra Santa, os fiéis rezarão por si mesmos e por seus vizinhos, para que a paz prevaleça, para que se ponha fim à preocupação que nunca abandona ninguém, porque não é possível não se preocupar com o que poderá acontecer em Gaza, conclui o purpurado: “As informações que recebemos do território são confusas, não houve uma ordem direta de evacuação, mas os combates se aproximam cada vez mais da nossa área; as áreas vizinhas às nossas foram evacuadas, então estamos aqui, à espera de entender o que fazer.”

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
21 agosto 2025, 15:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão