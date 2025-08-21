Pizzaballa: "Também na Terra Santa, os corações podem mudar"

A esperança do Patriarca de Jerusalém dos Latinos, expressa na véspera do dia de jejum e oração convocado pelo Papa para sexta-feira, 22 de agosto: a força da oração é a de abrir as pessoas à confiança, ao desejo de construir o bem, mesmo em um lugar onde neste momento reconhecer o outro é quase impossível.

Gratidão pela constante atenção do Papa e esperança de que o coração dos homens possa mudar. O Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, expressa esses sentimentos na véspera do dia de jejum e oração convocado por Leão XIV para 22 de agosto, data em que se celebra a memória da Bem-Aventurada Virgem Maria Rainha. Um convite feito pelo Pontífice aos fiéis ao final da Audiência Geral de 20 de agosto, para que supliquem ao Senhor que conceda paz e justiça a quem sofre por causa dos conflitos armados, com olhar voltado em particular à Terra Santa e à Ucrânia.

Rezar, jejuar e olhar para Deus

“Somos gratos por essa atenção ao tema da paz, sobre o qual o Papa voltou muitas vezes, quase sempre – são palavras do purpurado aos meios de comunicação do Vaticano – é um tema muito delicado, para nós muito sentido. Não é a primeira vez que nos comprometemos com dias de oração e jejum, também no passado foram realizados, e é a única coisa que neste momento podemos fazer: rezar e jejuar, para manter a atenção voltada para Deus, é a única coisa que podemos fazer neste momento para que o coração dos homens mude.”

A oração não é uma fórmula mágica

À oração, no entanto, é a preocupação de Pizzaballa, não se deve recorrer como se fosse “uma fórmula mágica que resolve os problemas”. A oração serve para mudar os corações; aproximar-se dela de outra forma acabaria por gerar “apenas frustração”. A oração, indica o Patriarca, serve para abrir os corações em um contexto de ódio e rejeição ao outro, como o criado neste momento pela guerra e pela falta de paz. “O coração deve permanecer sempre aberto à confiança, ao desejo de fazer o bem, de construir o bem. E é essa a força da oração, sobretudo na Terra Santa, onde reconhecer o outro é quase impossível neste momento.”

O coração do homem pode mudar

O jejum e a oração darão, portanto, força também àqueles que vivem em um lugar devastado pela morte e pela violência, onde a palavra paz já não encontra mais espaço:

“Não encontra terreno nas instituições, não o encontra nas grandes organizações, sejam elas políticas ou, infelizmente, também religiosas, mas encontra terreno entre muitas pessoas, movimentos, grupos, associações e indivíduos que não aceitam essa deriva. A oração serve também para criar esse vínculo com pessoas de todas as fés que, apesar de tudo, ainda querem acreditar que o coração do homem, também na Terra Santa, possa mudar.”

A força da oração

O dia de amanhã confirmará que “Cristo não está ausente de Gaza”, como disse o próprio Pizzaballa durante a coletiva de imprensa com o Patriarca ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III, no último 22 de julho, de volta da visita à comunidade cristã de Gaza após o bombardeio da igreja católica da Sagrada Família.

“Conhecendo a comunidade – explica ainda – posso dizer que a força deles vem justamente da oração, da força de resistir dentro daquela situação terrível. Estamos na véspera de não sabermos o quê exatamente, não sabemos o que acontecerá com essa ocupação que começou, o que acontecerá conosco, com nossos vizinhos, com todos. Mas a força deles em resistir, em tentar ajudar a todos apesar de tudo, em levar comida, em distribuir remédios, essa força vem justamente da oração e daquele estar juntos que só a oração pode dar.”

Rezar-se-á amanhã na Terra Santa, os fiéis rezarão por si mesmos e por seus vizinhos, para que a paz prevaleça, para que se ponha fim à preocupação que nunca abandona ninguém, porque não é possível não se preocupar com o que poderá acontecer em Gaza, conclui o purpurado: “As informações que recebemos do território são confusas, não houve uma ordem direta de evacuação, mas os combates se aproximam cada vez mais da nossa área; as áreas vizinhas às nossas foram evacuadas, então estamos aqui, à espera de entender o que fazer.”