Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.04.17 Carlo Acutis - reliquia pullover blu - Capela do Milagre - Campo Grande - Brasil
Igreja

Relíquia de Carlo Acutis abre Semana de Canonização em Campo Grande

A semana da canonização na Paróquia São Sebastião começa com a chegada de uma relíquia de segundo grau de Carlo Acutis: um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro. A peça de roupa, uma das mais conhecidas do jovem italiano já que ele aparece usando em várias fotos, foi presenteada pela própria mãe do Beato, direto de Assis. A peça de roupa do jovem Beato será conduzida até a missa na Igreja Matriz em cortejo dos Bombeiros.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

Campo Grande se prepara para viver um momento histórico de fé e devoção. Daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, 1º de setembro, às 19h, a Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião será palco da abertura oficial das celebrações pela canonização de Carlo Acutis marcada para 7 de setembro no Vaticano. A cerimônia terá início com a chegada do um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro, uma das roupas mais conhecidas e usadas pelo jovem italiano, que se tornou um dos símbolos de sua simplicidade e santidade. A peça de roupa foi presenteada pela mãe do Beato, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório, e será conduzida com honra pela guarnição do Corpo de Bombeiros, em cortejo até a Igreja Matriz, antecedendo a missa de abertura que abre oficialmente a programação.

Carlo Acutis: o “influencer de Deus”

Conhecido como o “influencer de Deus”, Carlo Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, e desde então se tornou inspiração para jovens do mundo inteiro pela forma como usava a tecnologia e a internet para evangelizar. Beatificado em 2020, em Assis, na Itália, Carlo será oficialmente canonizado em 7 de setembro, na Praça São Pedro, tornando-se o primeiro santo da era digital.

Campo Grande e o primeiro milagre

Foi em Campo Grande que foi reconhecido pelo Vaticano o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis: a cura de um menino com pâncreas anular, em 2013, após orações pedindo a intercessão do Beato. O reconhecimento do milagre abriu caminho para a sua beatificação e reforça a ligação da cidade com este momento histórico da Igreja Católica.

A programação

A abertura da semana de celebrações, na segunda-feira, 1º de setembro, marca o início de uma programação especial que seguirá com atividades religiosas, culturais e devocionais em homenagem ao novo santo da Igreja. A missa na Matriz de São Sebastião promete reunir fiéis, autoridades religiosas e a comunidade em geral, em um ato de fé e gratidão pela canonização de Carlo Acutis.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
25 agosto 2025, 09:22
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão