Relíquia de Carlo Acutis abre Semana de Canonização em Campo Grande

A semana da canonização na Paróquia São Sebastião começa com a chegada de uma relíquia de segundo grau de Carlo Acutis: um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro. A peça de roupa, uma das mais conhecidas do jovem italiano já que ele aparece usando em várias fotos, foi presenteada pela própria mãe do Beato, direto de Assis. A peça de roupa do jovem Beato será conduzida até a missa na Igreja Matriz em cortejo dos Bombeiros.

Vinicius Bracht – Campo Grande/MS

Campo Grande se prepara para viver um momento histórico de fé e devoção. Daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, 1º de setembro, às 19h, a Igreja Matriz – Paróquia São Sebastião será palco da abertura oficial das celebrações pela canonização de Carlo Acutis marcada para 7 de setembro no Vaticano. A cerimônia terá início com a chegada do um agasalho do tipo pulôver na cor azul escuro, uma das roupas mais conhecidas e usadas pelo jovem italiano, que se tornou um dos símbolos de sua simplicidade e santidade. A peça de roupa foi presenteada pela mãe do Beato, Antonia Salzano, ao Padre Marcelo Tenório, e será conduzida com honra pela guarnição do Corpo de Bombeiros, em cortejo até a Igreja Matriz, antecedendo a missa de abertura que abre oficialmente a programação.

Carlo Acutis: o “influencer de Deus”

Conhecido como o “influencer de Deus”, Carlo Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, e desde então se tornou inspiração para jovens do mundo inteiro pela forma como usava a tecnologia e a internet para evangelizar. Beatificado em 2020, em Assis, na Itália, Carlo será oficialmente canonizado em 7 de setembro, na Praça São Pedro, tornando-se o primeiro santo da era digital.

Campo Grande e o primeiro milagre

Foi em Campo Grande que foi reconhecido pelo Vaticano o primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis: a cura de um menino com pâncreas anular, em 2013, após orações pedindo a intercessão do Beato. O reconhecimento do milagre abriu caminho para a sua beatificação e reforça a ligação da cidade com este momento histórico da Igreja Católica.

A programação

A abertura da semana de celebrações, na segunda-feira, 1º de setembro, marca o início de uma programação especial que seguirá com atividades religiosas, culturais e devocionais em homenagem ao novo santo da Igreja. A missa na Matriz de São Sebastião promete reunir fiéis, autoridades religiosas e a comunidade em geral, em um ato de fé e gratidão pela canonização de Carlo Acutis.