Semana Social 2025, em Lima, Peru 
Episcopado Peruano organiza Semana Social 2025

De 14 a 16 de agosto, Lima sediará a Semana Social 2025, organizada pelo Episcopado Peruano e aliados sob o lema "Caminhando juntos com esperança pelo bem comum", para refletir e responder aos desafios sociopolíticos do país antes das eleições de 2026.

De 14 a 16 de agosto, Lima sediará a Semana Social 2025, um espaço nacional de encontro, diálogo e engajamento promovido pela Conferência Episcopal Peruana, junto com a Comissão Episcopal de Ação Social (CEAS), o Instituto Bartolomeu de las Casas (IBC) e a Conferência dos Religiosos do Peru (CRP). Sob o lema "Caminhando juntos com esperança para o bem comum", esta iniciativa busca oferecer uma resposta unificada e esperançosa à complexa realidade sociopolítica do país, em preparação para o processo eleitoral de 2026.

O evento se realizará no Centro de Formação em Saúde São Camilo, no bairro Cercado de Lima, e reunirá agentes pastorais, lideranças sociais, acadêmicos, bispos e representantes da sociedade civil de diversas regiões do país. Durante três dias de trabalho, organizados com a metodologia "Ver, julgar e agir", os participantes abordarão temas-chave como corrupção, crime organizado, insegurança cidadã, ecologia integral, defesa dos povos indígenas, diversidade cultural e justiça, bem como a construção de uma economia a serviço das pessoas.

Primeiro dia para conhecer a realidade nacional

A abertura do encontro será dedicada à análise da realidade social e política a partir dos territórios. Pela manhã, os participantes compartilharão experiências e análises sobre os desafios enfrentados por suas comunidades. O dia culminará com a "Feira de Experiências Cidadãs e Sinodalidade", um evento público que reunirá mais de 20 instituições pastorais e sociais de todo o país. A feira será inaugurada por dom Carlos García Camader, Bispo de Lurín e presidente da Conferência Episcopal Peruana, e contará com uma mensagem especial do Papa Leão XIV.

As organizações participantes incluem o Centro Loyola de Ayacucho, o Centro Esperança de Chiclayo, a Pastoral Social de Chosica, a Comissão de Justiça Social da Diocese de Chimbote, a Rede de Jovens da Amazônia, o Comitê de Defesa da Água de Iquitos, a União Nacional de Estudantes Católicos, as Comunidades Católicas Unidas “Gustavo Gutiérrez” de La Libertad, a Caritas Yurimaguas, entre outras.

À noite, figuras proeminentes do âmbito acadêmico, da Igreja e da mídia — como a psicóloga María Angélica Pease, o cardeal Pedro Barreto, o economista Efraín Gonzáles Olarte e a jornalista Rosa María Palacios — farão suas as apresentações.

Discernimento e ação: segundo dia de trabalho

O segundo dia será dedicado ao aprofundamento do discernimento à luz do Magistério da Igreja. Pela manhã, será realizada uma oficina criativa para a elaboração de mensagens voltadas para a ação. À tarde, um desfile artístico percorrerá as ruas como sinal de compromisso e esperança para o bem comum.

O dia se concluirá com um painel sobre "O papel da Igreja e da cidadania no marco político 2025-2026", com a participação da historiadora Carmen McEvoy, do arcebispo de Trujillo, dom Alfredo Vizcarra, e da líder social Yolanda Flores, da cidade de Puno. O painel de encerramento será conduzido pelo cardeal Carlos Castillo, que refletirá sobre o papel da Igreja no atual contexto democrático, com moderação do jornalista Carlos Cornejo.

Compromisso e esperança para o futuro

O último dia será dedicado à assunção de compromissos. Os participantes se reunirão na igreja da Escola La Salle, no bairro de Breña, para celebrar a Eucaristia de encerramento, presidida pelo núncio apostólico no Peru, dom Paolo Rocco Gualtieri, e concelebrada por dom Carlos García Camader.

Durante a cerimônia, será lida a Declaração Final da Semana Social. Este documento reunirá as conclusões e os compromissos assumidos durante o encontro, reafirmando o compromisso cristão com o bem comum no contexto do próximo processo eleitoral.

12 agosto 2025, 15:48
