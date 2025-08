SECAM, Igreja na África, sinal e sacramento de unidade e paz

A 20ª Assembleia Plenária do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, que também conta com a presença do cardeal Czerny, continua em Kigali, Ruanda, até 4 de agosto. Apelo do cardeal Ambongo apela pelo fim da violência, das perseguições e dos conflitos armados em todo o mundo.

Vatican News

Um apelo sincero pelo fim da violência, das perseguições e dos conflitos armados em muitas partes do mundo foi lançado pelo arcebispo de Kinshasa, cardeal Fridolin Ambongo Besungu, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM), por ocasião da 20ª Assembleia Plenária do SECAM, sobre o tema: "Cristo, fonte de esperança, reconciliação e paz", que teve início em 31 de julho, em Kigali, Ruanda, e prossegue até 4 de agosto. Mais de 200 delegados estão participando, incluindo 13 cardeais, 85 bispos, 72 padres e dezenas de religiosos e fiéis leigos, homens e mulheres.

Leia também 03/08/2025 Papa aos bispos do SECAM: promover a unidade nas sociedades fragmentadas Em sua mensagem enviada ao SECAM, Leão XIV os encoraja os bispos católicos na África a serem instrumentos de unidade nas sociedades divididas. Desta forma, o Papa afirma estar ...

Chamados a ser artesãos da paz

"O tema desta assembleia", recordou o prelado em seu discurso, "toca profundamente a alma do nosso continente. Em um mundo dilacerado pela guerra, pela pobreza, pelo deslocamento forçado e pelas crises ecológicas, voltamos nosso olhar para Cristo, que é a fonte viva de cura e renovação. É Ele", recordou, "que acompanha a África em suas feridas, que reconcilia os corações divididos e que oferece consolo onde a esperança é ameaçada. Como discípulos, somos chamados a nos tornarmos artesãos da paz, profetas da esperança e instrumentos de reconciliação. Esta não é apenas uma convicção teológica, mas uma urgência pastoral. A Igreja na África deve ser um sinal e sacramento de unidade, justiça e paz duradoura."

Esta é a primeira vez desde 2013, quando foi realizada na República Democrática do Congo, que a assembleia plenária do SECAM é realizada num Estado dos Grandes Lagos, uma região assolada por guerras e instabilidade há décadas. Nesse sentido, o núncio apostólico em Ruanda, dom Arnaldo Catalan, incentivou a continuidade das iniciativas de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, em particular no que diz respeito ao conflito no leste do Congo. "Há grandes esperanças de uma paz autêntica e duradoura. Muitas tentativas foram feitas no passado", afirmou. "Rezemos para que desta vez as negociações e os acordos de paz sejam sustentados e conduzam à paz."

Debates sobre justiça, diálogo inter-religioso e mudanças climáticas

O prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, , também participa da 20ª Assembleia Plenária do SECAM. Ele sugeriu maneiras práticas de colaboração entre a Igreja na África e o Dicastério. "O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral está pronto para acompanhar a sua Igreja, levando a esperança de Cristo, a reconciliação e a paz a todo o seu povo", disse o cardeal, lembrando que "para a nossa Igreja-Família de Deus na África — e também para o Dicastério — o desenvolvimento pleno flui da vida em Cristo". Daí o convite para valorizar o verdadeiro desenvolvimento, em vez do mero desenvolvimento econômico. Embora ciente de que o desenvolvimento econômico é indispensável para um país, o cardeal enfatizou que "nosso conceito deve ser mais amplo e profundo das estreitas certezas dos atores econômicos e das instituições financeiras globalmente dominantes. Nesse espírito, o Dicastério apoia as iniciativas pastorais e a defesa das Igrejas locais em prol do verdadeiro desenvolvimento". Czerny então exortou os bispos africanos a se questionarem, particularmente sobre os "principais obstáculos ao desenvolvimento humano integral" dentro da diocese e da Conferência Episcopal, sobre "quais ações pastorais" são oferecidas "para acompanhar o povo de Deus na abordagem desses obstáculos" e como a Igreja local "consegue comunicar a Doutrina Social da Igreja" dentro da diocese. Na assembleia, os delegados são chamados a avaliar os progressos alcançados desde a 19ª Assembleia realizada em 2022, em Acra, Gana. Os principais itens da agenda em Ruanda incluem a apresentação do documento de visão de longo prazo do SECAM para o período 2025-2050, construído em torno de doze pilares fundamentais, como evangelização, liderança familiar, engajamento juvenil, cuidado com a criação, missão digital e responsabilidade política, bem como uma reflexão pastoral sobre o acompanhamento dos católicos nas realidades culturais complexas, incluindo uniões polígamas. Além disso, seguirão debates sobre justiça, paz, diálogo inter-religioso e mudanças climáticas. Por fim, a assembleia apresentará o plano estratégico trienal (2025-2028) e iniciará a renovação dos cargos do SECAM.