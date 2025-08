Lançada Campanha de ajuda humanitária ao povo palestino

Mobilização reúne entidades da sociedade civil gaúcha e reforça apelo por paz, solidariedade e transparência diante da crise em Gaza.

Por Greice Pozzatto / Pascom Arquidiocese de Porto Alegre

Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, a Arquidiocese de Porto Alegre, em parceria com organizações da sociedade civil do Rio Grande do Sul, realizou o lançamento oficial da campanha “Ajuda Humanitária em favor do Povo Palestino”, uma iniciativa de solidariedade com milhares de famílias que enfrentam fome e violência extrema na Faixa de Gaza. O evento contou com a presença de autoridades, representantes da imprensa e lideranças religiosas.

A mobilização busca arrecadar recursos financeiros que serão destinados ao Patriarcado Latino de Jerusalém, com atuação direta em Gaza, por meio de repasses feitos pelo Instituto das Obras Religiosas (IOR), do Vaticano.

O recurso será utilizado conforme as necessidades locais, com prioridade para alimentos e medicamentos, conforme explicou o Cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da CNBB. “Se chegar um centavo, esse centavo precisa ser dito de onde veio, para onde foi, com quem foi e como chegou. A transparência, para nós, é fundamental nesse caminho”, enfatizou Dom Jaime.

Momento do lançamento da campanha

A iniciativa foi motivada pela situação humanitária que se agrava na região. Segundo Dom Jaime, o mundo assiste a um verdadeiro genocídio em Gaza. “O que está acontecendo naquele pedaço de chão é um genocídio. É inadmissível que o mundo, que se vê civilizado, permaneça em silêncio. Usar a fome como arma de guerra é inaceitável. É inumano”, declarou o Cardeal.

Ao citar documentos e posturas da Igreja Católica, Dom Jaime fez referência à encíclica "Fratelli Tutti", do Papa Francisco, e ao documento conjunto com líderes muçulmanos, que conclama ao respeito e à fraternidade universal. “Todos somos irmãos. A Igreja sempre será promotora da paz, do diálogo e de espaços de convivência digna. Essa ação é um reflexo da nossa humanidade, não de pertença religiosa apenas, mas de um chamado ético e moral”, afirmou.

Dom Jaime ressaltou que a Igreja não compactua com nenhuma forma de terrorismo, mas condena veementemente a resposta desproporcional contra civis inocentes. "Não podemos compactuar com terrorismo, mas também não podemos aceitar a barbárie. O terrorismo é o grito dos desesperados, e é inadmissível. Mas a resposta que vemos hoje é inaceitável, sobretudo porque atinge crianças, mulheres e os mais pobres. A vida humana, especialmente a dos menores, está sendo ceifada pela fome e pela violência”, denunciou.

Cardeal Jaime Spengler se pronuncia durante lançamento da campanha

Doações e logística

As doações estão sendo recebidas via Pix para uma conta da Mitra Arquidiocesana de Porto Alegre, forma escolhida por sua praticidade, rapidez e segurança. Os valores arrecadados serão integralmente transferidos para o Instituto das Obras Religiosas (IOR), do Vaticano, que destinará ao Patriarcado Latino de Jerusalém, com atuação direta em Gaza.

“Não importa se muito ou pouco. O ditado diz que uma gota d’água transforma o oceano. Qualquer gesto de bondade transforma o mundo”, concluiu Dom Jaime, sob aplausos.

Ação humanitária:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0448 – Conta 578476662-3

CNPJ 92.858.000/0001-45

PIX: 51 993935814