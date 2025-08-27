Arcebispo de L'Aquila: no Perdão Celestino, um convite para superar os conflitos

Dom Antonio D'Angelo fala sobre o evento tradicional, instituído por Celestino V em 1294, que culminará entre os dias 28 e 29 de agosto na Basílica de Santa Maria de Collemaggio. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidirá a celebração da Missa estacional com a abertura da Porta Santa

"Este evento que estamos prestes a vivenciar é um farol de esperança, porque toda guerra só pode ser encerrada por meio do perdão. Somente perdoando podemos iniciar um processo de reconciliação."

Dom Antonio D'Angelo, arcebispo de L'Aquila, na região dos Abruços, centro da Itália, está plenamente convencido de que o 731º Perdão Celestino (Perdonanza Celestiniana) - que será celebrado nos dias 28 e 29 de agosto na capital dos Abruços, na da Basílica de Santa Maria de Collemaggio - será não apenas uma oportunidade para obter indulgência e misericórdia pessoal, mas também uma oportunidade para pedir o dom da paz para todos os lugares do mundo onde conflitos dolorosos e atos sangrentos de violência estão ocorrendo. "Como Igreja e como cidade - explica o arcebispo em entrevista à mídia vaticana - temos o dever de transmitir esta mensagem universal."

Arrependimento e Confissão

Foi com a Bula pontifícia Inter sanctorum solemnia que o Papa Celestino V instituiu esta celebração religiosa em 1294, estabelecendo que, das Vésperas de 28 de agosto às Vésperas de 29 de agosto de cada ano, qualquer pessoa que passasse pela Porta Santa da Basílica de Collemaggio, confessasse e se arrependesse, obteria indulgência plenária.

Jovens no centro

"Este ano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da Santa Sé, presidirá a celebração da Missa estacional com o rito da abertura da Porta Santa, que terá lugar no dia 28 de agosto às 18h", lembra dom D'Angelo. A partir daquele momento, até o dia seguinte, ocorrerão celebrações eucarísticas e momentos de oração, envolvendo famílias e enfermos; religiosos e catequistas; membros das forças armadas e trabalhadores. Mas o arcebispo de L'Aquila tem especial apreço pelos jovens: "A ligação entre os jovens e o Perdão é forte. Há vários anos, a Pastoral da Juventude e a Pastoral Vocacional da nossa arquidiocese promovem a participação na celebração da Missa a eles dedicada e na vigília programada para a noite de 28 de agosto. O Perdão é essencial para os jovens, para que possam redescobrir um encontro pessoal com o amor de Cristo."

Ligação com o Jubileu

Na Bula de Proclamação do Jubileu Ordinário do Ano 2025, intitulada Spes non confundit, o Papa Francisco enfatizou expressamente a forte ligação com o Perdão Celestino. Este acontecimento extraordinário, afirma o arcebispo, "testemunha, mais uma vez, o valor do evento desejado por Celestino V. O Papa Francisco usou uma expressão muito bonita que fala de experiências jubilares da religiosidade e da espiritualidade popular. Para nós, este reconhecimento pontifício nos une à Igreja universal."

Pacto de amizade

E a Spes non confundit também está no cerne da decisão que levou à assinatura de um pacto de amizade entre a Basílica de Collemaggio e a Basílica da Porciúncula, em Assis, em 2 de agosto, Solenidade do Perdão. "Os três lugares de misericórdia que o Papa Francisco indicou no documento", conclui dom D'Angelo, "são Assis, a Basílica de Collemaggio com o Perdão e Santiago de Compostela. Assim, juntamente com Assis, decidimos planejar iniciativas futuras para reafirmar o poder do perdão. Esta é uma necessidade cada vez mais premente em nossa sociedade."