Busca

Busca

Busca

ptportuguês
"A Igreja que se faz" "A Igreja que se faz" 
Igreja

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "A Igreja que se faz"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “entrar pela porta estreita”…

Vatican News

Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: ‘Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?’ Jesus respondeu: ‘fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo: que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta vós ficareis do lado de fora’. E vocês começaram a bater e dizer, Senhor abre-nos a porta e Ele responderá: ‘não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de Ti, e Tu ensinastes nas nossas praças’. Ele porém responderá: ‘Não sei de onde sois’…

A CANÇÃO "IGREJA QUE SE FAZ" / Autor: Antonio Cardoso / Ed. Paulinas/COMEP

Ouça e compartilhe

 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
23 agosto 2025, 08:00
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão