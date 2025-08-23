Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "A Igreja que se faz"
Vatican News
Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: ‘Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?’ Jesus respondeu: ‘fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo: que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta vós ficareis do lado de fora’. E vocês começaram a bater e dizer, Senhor abre-nos a porta e Ele responderá: ‘não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de Ti, e Tu ensinastes nas nossas praças’. Ele porém responderá: ‘Não sei de onde sois’…
A CANÇÃO "IGREJA QUE SE FAZ" / Autor: Antonio Cardoso / Ed. Paulinas/COMEP
