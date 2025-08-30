Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Lá na casa dos meus pais"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “quem se humilha será elevado”…

Vatican News

Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles observavam como Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, e também contou uma parábola: “quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes os primeiros lugares. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. E tu ficarás envergonhado. Irás ocupar o último lugar. Quando tu fores convidado para sentar-se no último lugar, quando chegar quem te convidou te dirás: amigo, vens mais para cima. Isso vai ser uma honra pra ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado”…

A CANÇÃO "LÁ NA CASA DOS MEUS PAIS" / Autor: Antonio Cardoso / Ed. Paulinas/COMEP

