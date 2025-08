Ordenação sacerdotal

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Uma canção sacerdotal"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “testemunho de amor”…

Vatican News E assim é o sacerdote, deixa seus pais, seus irmãos. Deixa sua família para se tornar família numa vida de comunidade, na vida de uma diocese, na vida da Igreja. E o sacerdote é por excelência aquele que com o testemunho do despreendimento, com o testemunho da humildade, caminha com Jesus, fala como Jesus, ama como Jesus. É preciso que cada um de nós, paroquianos, estejamos sempre em oração por aqueles que estão ali com esse testemunho de amor… A CANÇÃO "UMA CANÇÃO SACERDOTAL" - Autor: Antonio Cardoso / Ed. Paulinas/COMEP Ouça e compartilhe