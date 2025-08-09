Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Amor de Pai"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “projeto de amor”…

Porque onde está vosso tesouro aí também estará o vosso coração. É disso que os pais sabem muito bem. Porque não há riqueza maior do que a retaguarda de um pai na vida de uma família. Assim como é Jesus na vida de toda a humanidade. Assim como Deus Pai que enviou o seu Filho amado para esse projeto de luz, esse projeto de paz, esse projeto de família, esse projeto de amor…

A CANÇÃO "AMOR DE PAI" / Autor: Antonio Cardoso / Ed. Paulinas/COMEP

