Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Consagrar-me até a alma"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Sua misericórdia se estende de geração em geração”…

Vatican News

Nada é coincidente no projeto de Deus. Tudo é um plano, desde a concepção, até os dias de hoje. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: ‘A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de Seu braço. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos. Despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se da Sua misericórdia conforme prometera aos seus pais'. Aos nossos pais…

A CANÇÃO "CONSAGRAR-ME ATÉ A ALMA" / Autor: Antonio Cardoso

Ouça e compartilhe