Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Nossa Senhora do Bom Conselho Nossa Senhora do Bom Conselho 
Igreja

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Consagrar-me até a alma"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Sua misericórdia se estende de geração em geração”…

Vatican News

Nada é coincidente no projeto de Deus. Tudo é um plano, desde a concepção, até os dias de hoje. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: ‘A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de Seu braço. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos. Despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se da Sua misericórdia conforme prometera aos seus pais'. Aos nossos pais…

A CANÇÃO "CONSAGRAR-ME ATÉ A ALMA" / Autor: Antonio Cardoso

Ouça e compartilhe

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
16 agosto 2025, 08:00
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão