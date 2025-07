No Vietnã obras no campo da saúde de instituições católicas admiradas pela população e elogiadas pelo governo.

Vatican News

Antes do início da Santa Missa, alguns fiéis pediram ao sacerdote para fazer uma rápida celebração, devido às condições de saúde dos pacientes oncológicos do hospital, que entraram lentamente na igreja, com a ajuda dos voluntários e familiares, para receber a eucaristia. Apesar dos inconvenientes, a celebração Eucarística foi mais fervorosa do que nunca: as freiras cantavam e os participantes rezavam com um fio de voz.

Trata-se da Missa dominical das 9 horas, celebrada na paróquia de Phan Thon, diocese de Vinh, no centro do Vietnã, dedicada aos pacientes gravemente enfermos do hospital. Ao término da celebração, os pacientes, o sacerdote e os voluntários se reuniram para um breve momento de convívio e conforto mútuo.

Na diocese de Vinh, na paróquia de Ru Dat e áreas vizinhas, no último dia 13 de julho, 83 agentes de saúde de todo o país, na maioria católicos, ofereceram medicamentos gratuitos às pessoas necessitadas, independentemente da sua fé. A doação foi feita em colaboração com a Organização da Equipe Médica, fundada por sacerdotes e religiosos vietnamitas, residentes nos Estados Unidos. Graças à sua competência e dedicação, utilizando equipamentos médicos modernos, os voluntários da Equipe Médica ajudaram centenas de idosos, mulheres e crianças da comunidade de Ru Dat a recuperar a saúde.

As lindas expressões de dedicação da Equipe Médica católica com os pacientes conquistaram a confiança e a admiração do povo e governo vietnamita, não apenas pela assistência e tratamento das enfermidades, mas também por sua dedicação em promover a cura das feridas espirituais interligadas à doença.

O Comitê Nacional de Assuntos Religiosos, uma organização governamental da República Socialista do Vietnã, publicou um relatório, no qual destaca: "Na realidade, a contribuição da religião para a sociedade atual manifesta-se, não apenas em termos de moralidade, mas também em muitas outras áreas sociais, sobretudo no campo da saúde. O catolicismo é uma religião que participa ativamente dos cuidados da saúde, ajuda e compartilha a vida dos pobres, doentes e desfavorecidos, dando testemunho dos valores cristãos de amor e caridade".

Segundo as estatísticas, hoje, no país, atuam 113 instituições no campo da saúde, pertencentes a organizações religiosas, das quais 56 sob a direção da Igreja católica no Vietnã. Tais estruturas são especializadas em consultas médicas, tratamento e assistência a idosos, doentes mentais, órfãos, crianças abandonadas e pacientes com HIV. Além disso, ainda segundo relatório do Comitê governamental de Assuntos Religiosos, muitas atividades de caridade, em relação à saúde, são realizadas por Ordens e grupos religiosos católicos, que atuam em muitas paróquias e dioceses do país: ajudam os pacientes pobres, inclusive não católicos, distribuindo medicamentos gratuitos, oferecendo planos de saúde e realizando exames médicos. Ordens e grupos católicos também promovem relações de colaboração com especialistas hospitalares para a realização de cirurgias oftalmológicas gratuitas em pacientes pobres; dirigem cozinhas comunitárias, como obras de caridade, a fim de fornecer alimentos a pacientes hospitalizados; dedicam atenção e energia especiais ao cuidado de pessoas, em circunstâncias particularmente difíceis, como crianças com HIV e deficiência, moradores de rua e autistas.

O jornal estatal, Dai Doan Ket, publicou: "Durante décadas, a Clínica de Caridade Kim Long tornou-se um ponto de referência confiável para consultas e tratamento de pacientes necessitados na província de Thua Thien Hue". Um paciente habitual, Nguyen Van Long, que sempre recebe tratamentos na Clínica Kim Long, dirigida pelas Irmãs da Congregação das Filhas da Imaculada Conceição, em Hue, centro do Vietnã, disse ao jornal: "Desde quando descobri que a clínica oferece consultas médicas gratuitas, venho aqui todos os meses para fazer exames e tratamentos. Graças a ela, minhas condições de saúde melhoraram significativamente. As Irmãs, além de sua competência, também são muito dedicadas, sempre me perguntam como estou de saúde e cuidam dos pacientes. Eis porque todos os que vêm aqui se sentem felizes e amam as Irmãs".

"Os agentes de saúde não são somente médicos, enfermeiros ou paramédicos, mas, antes de tudo, são filhos de Deus, chamados a colaborar com a missão de proteger e cuidar da vida; não cuidam apenas da saúde física, mas, também dão testemunho da esperança em meio a tantos sofrimentos e enfermidades.

Por sua vez, o Padre Joseph Phan Anh Dung, da Ordem dos Camilianos, especialista na cura dos enfermos no Vietnã, disse, durante uma recente peregrinação do Ano Santo 2025 à diocese de Da Nang, na presença de mais de 60 médicos e profissionais de saúde católicos: “Seguir o exemplo de São João de Deus significa dedicar-se, com compaixão, ao serviço dos enfermos, com a ajuda da Igreja e da graça de Deus".

Esses testemunhos de dedicação e caridade gratuita manifestam-se no atual contexto da sociedade vietnamita, onde os desafios e as tentações aumentam também para o pessoal médico católico, como recordou o Padre Joseph Phan Anh Dung: "As tentações no ambiente médico, decorrentes de pressões profissionais, benefícios materiais e concessões a práticas e intervenções médicas, contrárias à moral cristã, ainda estão presentes no país. Quando perde a orientação moral, o médico corre o risco de não ser mais um colaborador de Deus na defesa da vida, mas se torna, involuntariamente, agente do declínio da ética médica".

Fonte: Agência Fides